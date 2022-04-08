У залізничний вокзал Краматорська окупанти вцілили "Іскандером": десятки загиблих
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Ворог обстріляв касетними боєприпасами залізничний вокзал Краматорська. Наслідки обстрілу жахливі – мовиться про щонайменше 30 загиблих та сотню поранених.
Голова ОВА Павло Кириленко повідомив, що на вокзалі в цей час перебували близько тисячі людей, тому жертв та поранених – дуже багато. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.
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В час обстрілу на вокзалі відбувалась евакуація
Саме в час обстрілу на вокзалі місцеві жителі чекали на евакуацію. Жителі Донеччини планували потягами виїхати з зони бойових дій.
Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей,
– написав Кириленко.