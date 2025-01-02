Залізниця працює, але є нюанс: що переправляють з Росії на окуповані території

Під час війни налагодження логістики є чи не найважливішим завданням. Ще з 2022 року, окупувавши Маріуполь, росіяни почали говорити про запуск залізниці з Ростова-на-Дону до Криму.

Сьогодні існує залізничне сполучення з Ростова, через селище Маловодне Волноваського району, яке розходиться далі на окуповані території. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, пояснивши, що цю ділянку росіяни відновили, а не побудували.

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Як працює російська залізниця

Від Волновахи є лінія через Вугледар в Розівку, далі додається гілка у Бердянську, Токмаку, Мелітополі й насамкінець у Джанкої. Фактично росіяни отримали сполучення з Ростова до окупованого Криму. Але повним кільцем залізниця так і не запрацювала.

У районі Вугледара вони не завершили ремонтні роботи. Також залізниця перестала частково функціонувати на ділянці між Токмаком і Бердянськом, бо Сили оборони завдали системних ударів по залізничній та портовій логістиці й зупинили це сполучення,

– розповів Петро Андрющенко.

В окупований Маріуполь залізницею їде виключно вугілля з Луганської області. Його накопичують в порту для подальшого викрадення. З середини грудня 2024 року порт стоїть, жодного судна там немає і не видно, щоб до приймання вантажів хтось готувався.

Що перевозять росіяни

Логістика з Ростова-на-Дону до Волновахи працює. Раз у кілька днів фіксують проходження вантажних потягів. Зважаючи на те, що у Волновасі немає моря, порту, то зрозуміло, що сюди їдуть вантажі військового призначення.

Визначити, що саме доставляють, досить важко. Але, скоріш за все, мовиться про боєкомплект і живу силу, техніки наразі не бачили,

– додав Андрющенко.

Щодо автомобільного шляху, то ніякої нової траси не існує. Вздовж Азовського моря завжди була дорога до Криму. Вона починається з Ростова і йде через Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Приморськ і в районі Мелітополя переходить на територію Криму. Ніякого будівництва там немає, окупанти тільки розширюють дорогу, ймовірно, для того, щоб списати кошти.

Зверніть увагу! Росіяни передбачили будівництво траси Р-280 "Новоросія" від Ростова-на-Дону до Криму. На Донеччині вже збудували понад 30 кілометрів. Дорогу ведуть в обхід міст, щоб цивільні не бачили, що саме нею перевозять.

"Щодо реального будівництва, то восени 2024 року росіяни будували окрему скорочену гілку залізниці через селище Бойківське, одночасно намагаються зробити дорогу в об'їзд Маріуполя", – підкреслив Андрющенко.

Враховуючи терміни роботи та якість будівництва, можна припустити, що окупантам потрібно не менше трьох років, щоб закінчити все задумане. Щодо залізничного сполучення, то часу може знадобитися ще більше.