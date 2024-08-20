Залишається резервною: чому Росія майже не використовує нову залізницю через Маріуполь

Окупаційна влада тривалий час працювала над створенням залізничного сполучення з Ростова до Маріуполя. Втім нову гілку досі активно не використовують.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що залізниця працює, але не так потужно, як планувалося. За добу фіксують лише один вантажний поїзд.

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Чому залізниця так працює

Петро Андрющенко зауважив, що один поїзд – це зовсім не та активність, яку можуть забезпечити росіяни за нормальних умов. Окупанти використовують вантажну станцію Кальчик, що неподалік Маріуполя.

Там можна досить ефективно проводити навантаження та розвантаження. Але головне питання в безпеці. Саме на цій станції росіяни можуть забезпечити відсутність фіксації та прямого спостереження з боку України,

– розповів радник міського голови Маріуполя.

Зараз росіяни проводять дуже ефективні заходи, щоб виявити партизанів, тому в цьому сенсі формат роботи доводиться змінювати. Також саме цим пояснюється, чому Україна не публікує фото та відео із залізничних станцій.

Варто згадати, що залізниця мала бути пов'язана з Маріупольським портом, але він не працює. Це добра новина. Чому все це не працює? Найперше, це Курська операція, бо вся увага звернена туди. А також північ Донеччини, куди намагаються тиснути росіяни,

– пояснив Петро Андрющенко.

Він додав, що для забезпечення Східного напрямку ворог використовує іншу залізницю та шляхи, зокрема через Дебальцеве. Тому нова гілка залишається резервною для постачання вантажів невеликому угрупованню, яке перебуває на території Маріупольського району.