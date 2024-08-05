Російські окупанти понад рік тому почали будувати залізничне сполучення з російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя. Залізницю могли запустити наприкінці липня.

Радник мера Маріуполя заявив, що про запуск залізниці можуть свідчити результати моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій. Петро Андрющенко розповів, що моніторинг проводили 31 липня.

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Що каже Андрющенко про залізницю росіян

️Та до недобрих новин. Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне,

– розповів Петро Андрющенко.

Він зауважив, що вони зафіксували:

на станції Асланово (47.245315, 37.581568) скріплені у дві сплітки чотири магістральні теплотяги в кольорах російської залізної дороги з причепленими вантажними вагонами. Вантажні вагони заповненні та частково накриті. Склад вантажу та маршрут поки встановити не вдалось;

на станції Кальчик (47.305365, 37.602943) – стоїть один магістральний теплотяг в кольорах російської залізниці;

на станції Сартана (47.153141, 37.574465) – сім пасажирських вагонів в кольорах російської залізниці з вказівкою (табличками) "Екатренебург". Саме про ці вагони вказував минулого разу, як тестовий прогін під прикриттям цивільних перевезень баз їх реального здійснення.

Все це, а також певні деталі, яки не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт – мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено,

– заявив Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян.

За його словами, це не альтернатива Кримському мосту, це самостійна автономна гілка, яка зараз має більшу пропускну здатність та потужність, ніж міст.



Петро Андрющенко розповів, де розміщена залізниця росіян

Варто зауважити, що колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповідав, що Кримський міст після запуску залізниці втрачає свою цінність з погляду логістики. Тобто навіть у випадку його знищення – постачання на окуповані території не припиниться.