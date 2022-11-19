"Залізний генерал": FT присвятила статтю Валерію Залужному

Британське видання Financial Times опублікувало статтю присвячену Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному під назвою "Ми б'ємо їх із рогаток: український "залізний генерал" демонструє характер".

Залужний обрав тактику, яка змінила хід війни

Видання зазначає, що завдяки неординарній тактиці бойових дій, яку обрав генерал Залужний, ЗСУ вдалось змінити хід повномасштабної російсько-української війни на свою користь.

Цікаво "Росія постане перед судом": які книги читає Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Тактика Збройних сил України під командуванням Залужного полягала в тому, щоб перерізати логістичні шляхи російської армії за допомогою високоточної західної артилерії і при цьому уникнути великих втрат серед українських військових,

– мовиться у статті.

Завдяки таким діям, російським окупантам довелось втікати з Херсона та всього правого берега області.

Журналісти зазначили, що за успіхами України на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії в лютому стоїть людина, яку українці називають "залізним генералом".

Конкретні приклади, як діє Залужний:

"Вміння Залужного адаптуватися до поля бою, що швидко змінюється, було продемонстровано на Харківщині", – відзначили у статті.

Водночас на Херсонщині була застосована тактика повільного виснаження ворога.

Це чудово, коли ти знаєш ворога, як він діє, і за допомогою іноземних партнерів можеш вразити його в слабкі місця. Саме так діє головнокомандувач Залужний,

– розповів у коментарі виданню Віталій Марків, офіцер Нацгвардії України, який брав участь у контрнаступі на Харківщині.

Колишній міністр оборони України та чинний радник уряду з питань безпеки Андрій Загороднюк пояснив успішну стратегію Залужного його вмінням делегувати повноваження, заохочувати ініціативу серед військовослужбовців і отримувати зворотний зв'язок, необхідний для реагування на можливості, що виникають на фронті.

Залужний не буде домовлятись з ворогом

Загороднюк наголосив, що стиль командування Залужного "дозволяє іншим реалізувати свої здібності та таланти", у той час, коли в армії Росії "рішення приймають лише одна-дві людини, а решті кажуть заткнутися".

Також у статті йдеться про те, що ЗСУ не будуть припиняти контрнаступ з приходом зими. Вони цитують голову Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, який припустив, що Україна може використати зиму для якогось врегулювання відносин з Росією.

Однак, Валерій Залужний публічно зазначив, що єдиною умовою для переговорів може бути виведення всіх російських військ з України.

Американський військовий чиновник, ім'я якого не вказують у статті, високо оцінив здатність Залужного швидко реагувати на рухи та невдачі армії Росії. Як приклад він пригадав оборону Києва в перші дні повномасштабної війни, коли російські війська розтягнули свої лінії постачання і загрузли, після чого були розбиті українськими захисниками.

Тоді ж, під час битви за Київ рішення Залужного розосередити українську протиповітряну оборону було вирішальним: це не дозволило росіянам отримати повну перевагу в повітрі.

Залужний – представник нового покоління офіцерів

У виданні зауважили, що Залужний боровся з російською агресією ще з 2014 року, коли вони окупували Крим та розв'язали війну на Донбасі. Саме ці події перегрупували та зміцнили українську армію.

Генерал Михайло Забродський пригадав, як одного разу Залужний перекинув артилерію по "майже непрохідній місцевості", щоб підірвати склад зброї ворога, і це спрацювало.

Загороднюк назвав Залужного представником "нового українського покоління офіцерів".

Він не дотримується формалізму та одягається скромно. Говорить ясно і дуже прямолінійно. В ньому немає аури винятковості,

– розповів він.

Financial Times зазначає, що головнокомандувач ЗСУ не виставляє успіхи на полі бою як свою власну заслугу, не забуває у своїх соцмережах дякувати товаришам по службі, рядовим військовим і цивільним.

Раніше видання Time присвятило обкладинку та статтю головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, де зазначалось, що генерал готується до довгої боротьби.

До теми – Залужний потужно прокоментував ситуацію на Херсоні: дивитись відео