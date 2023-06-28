Не "Залізний купол": Світан назвав ефективніший комплекс Ізраїлю для захисту неба

Не виключено, що Ізраїль може передати Україні систему протиповітряної оборони "Залізний купол". Принаймні, на це намагаються вплинути Сполучені Штати. Однак цей комплекс має суттєвий недолік для України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, "Залізний купол" не може захистити велику територію. Однак є комплекс, який може бути ефективнішим для української ППО.

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Чи можуть надати Україні "Залізний купол"

Сполучені Штати Америки просять Ізраїль дати згоду на постачання систем "Залізний купол" до України. У звернення сенаторів США мовиться, що одна батарея комплексу здатна забезпечити захист на площі близько 150 квадратних кілометрів.

Зауважимо, що Штати не вимагають від Ізраїлю постачати системи, а лише дати дозвіл на передачу власних батарей.

Все залежатиме від того, як США попросять. Якщо попросять непереконливо – не дадуть (дозвіл – 24 Канал). Якщо переконливо – то дадуть, ще й побіжать свої пропонувати,

– зауважив Роман Світан.

"Залізний купол" потрібен Україні для того, щоб добудувати систему оборони для захисту певних об'єктів. Адже закрити всю територію ця система не допоможе. Їх для цього потрібно буде дуже багато.

Роман Світан про можливу передачу Україні "Залізного купола": дивіться відео

Є краща альтернатива "Залізному куполу"

В ізраїльських ЗМІ повідомили, що заступник Головкома ЗСУ Валерія Залужного генерал-лейтенант Євген Мойсюк прибув до Ізраїлю з робочим візитом.

Нагадаємо, що напередодні міністри оборони України та Ізраїлю також мали зустріч. Цілком ймовірно, що ці дві зустрічі частково пов'язані.

"Цілком можливо, що один із замів Залужного поїхав в Ізраїль для уточнення позицій, які нам потрібні чи термінів поставок. Не думаю, що обов'язково говоритимуть про "Залізний купол", хоч і він може бути", – наголосив військовий експерт.

Річ у тім, що "Залізний купол" все ж є, так би мовити, "точковою" системою для захисту. Адже радіус 150 кілометрів – це доволі невелика територія, яку може покрити комплекс.

Краще б замість "Залізного купола" нам передали "Хец" (або "Стріла" – 24 Канал) – це пречудовий ЗРК. Він працює і проти балістичних ракет зокрема. Це хороше доповнення до Patriot,

– підкреслив Світан.

Зенітно-ракетний комплекс "Хец" допоміг би Україні "дозакрити" небо.

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