Чому саме зараз Україні критично потрібен ізраїльський "Залізний купол": пояснення Резнікова

Російські окупанти щодня обстрілюють інфраструктуру України, тому нашій армії потрібно більше установок ППО. Глава Міноборони розповів про необхідність створення цілісної оборонної системи, яка б повністю закрила українське небо та збивала ворожі дрони.

Існує багато суперечок про те, чи підходить Україні "Залізний купол", чи – ні. Однак в одному можна бути запевненим на 100 відсотків – встановлення такої чи аналогічної системи протиповітряної оборони врятувало б життя багатьом людям та захистило б велику кількість інфраструктурних об'єктів.

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Купол вберіг би Україну від безпілотників

Збройні Сили потребують систем ППО, які б збивали ракети не тільки на малій, а й великій відстані. Міністр Оборони Олексій Резніков переконаний, що "Залізний купол" за ізраїльським зразком допоміг би ефективно боротися з дронами-камікадзе іранського виробництва.

Пріоритетом для України №1 є системи протиповітряної оборони, які працюють на коротку, середню і велику дальність. Нам необхідні різні системи ППО. Не тільки протиракетні, але також і проти іранських дронів-камікадзе,

– сказав чиновник.

За його словами, це надзвичайно важливо, тому що Росія разом з Іраном використовує наші територія як полігон для "випробовувань" цих небезпечних безпілотників. У перспективі дрони-камікадзе можуть застосовуватись проти Ізраїля та інших країн Європи – потрібно не дати країні-терористці такої можливості та продемонструвати, що ППО можуть збивати усі без винятку ворожі безпілотники.

Ізраїль відмовився передавати систему "залізний купол"

Раніше Резніков говорив з міністром оборони Ізраїлю Бені Ганцем. Високопосадовці обговорювали відмову ізраїльською стороною надати Україні “Залізний купол”. Наш міністр стверджує, що розуміє занепокоєння держави-власниці системи ППО, однак не може прийняти нейтральну позицію Ганцема та інших чиновників.

Ізраїль готовий продовжувати надавати гуманітарну допомогу. Ми також обговорили з Бені Ганцем ідею щодо системи сигналізації протиракетної оборони. Але я все ще не розумію, чому Ізраїль офіційно зберігає нейтральну позицію. Тому що це війна не Росії проти України. Це війна терористичного режиму проти демократії та свободи,

– наголосив міністр оборони.

Він також зазначив, що це буде соромом для деяких політиків, якщо вони не оберуть бік України та не будуть підтримувати нас у боротьбі проти Росії.

Що таке "Залізний купол" Це ізраїльська система ППО, яка була розгорнута у 2011 році. Вона працює під час будь-яких погодних умов та демонструє свою ефективність у збиванні ракет. Ще на початках свого існування "Залізний купол" збивав понад 90% ракет, що запускала Палестина по Ізраїлю. Останні роки – це майже 100%.

Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше це питання коментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чиновник переконаний, що Іран – це червона лінія для Ізраїлю. Тобто якщо Єрусалим послідовно бореться проти режиму Тегерану, то він повинен надати Україні "Залізний купол", бо фактично Іран уже став стороною конфлікту в російсько-українській війні.

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