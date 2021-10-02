Залучать ІТ-інструменти: деталі програми уряду, яку "слугам" представив Шмигаль

Денис Шмигаль презентував народним депутатам від "Слуги народу" оновлену програму діяльності уряду. Вона, зокрема, передбачатиме використання ІТ-інструментів.

Програму прем'єр-міністр презентував під час виїзного засідання фракції "Слуга народу", яке проходить у Трускавці.

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Деталі нової програми Кабміну

За словами Шмигаля, цю програму напрацьовували спільними зусиллями урядовці, парламентарі, представники Офісу Президента, а також понад 500 залучених експертів.

Документ передбачає є найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів: громадяни, держава, економіка,

– розповів прем'єр.

У її межах розробили 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2 000 заходів.

Метою програми є

сервіс для громадян;

прогнозовані джерела фінансування;

досягнення очікуваних результатів;

контроль за виконанням.

Використання ІТ-інструментів

Шмигаль зазначив, що зміниться підхід до реалізації програми. Тепер він передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості. А також використання ІТ-інструментів, які дозволять ефективно виконувати програму.

В ІТ-інструмент внесені всі завдання, що стоять перед урядом та міністерствами, сотні показників та таймлайнів,

– пояснив прем'єр.

Вони дозволять в режимі реального часу розуміти, як досягають необхідних результатів.