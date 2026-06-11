Тенденція на спад: у Росії на 20% менше добровольців прагнуть воювати проти України

У Росії фіксують зниження кількості охочих підписувати контракти з Міністерством оборони та брати участь у війні проти України. Темпи набору контрактників продовжують падати, а кількість новобранців скорочується вже другий рік поспіль.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Росію чекає тотальний вибух, – журналіст вказав на початок цікавих процесів у Кремлі

Аналітики визначили, що згідно із аналізом витрат федерального бюджету Росії, у січні-березні 2026 року одноразові виплати за укладення контракту з російським Міноборони отримали близько 71,2 тисячі осіб. Це на 20% менше порівняно із аналогічним періодом минулого року.

За весь 2025 рік контракти з Міністерством оборони Росії підписали 363 900 осіб, що на 10% менше, ніж у 2024 році,

– пишуть аналітики.

В ISW наголошують, що російська влада зіштовхується із труднощами у вербуванні новобранців на тлі високих втрат на фронті. Тож Кремль вдається до збільшення бонусів для контрактників, використання резервів та посилення мобілізаційних заходів.

Аналітики також зазначають, що Росія робить ставку на чисельну перевагу як на свій головний ресурс у війні. Водночас перевага України у використанні дронів та засобів ураження середньої дальності значною мірою нівелює цей фактор, завдаючи російським силам значних втрат у техніці та особовому складі.

У ISW додали, що на тлі зниження показників набору новобранців і зростання кількості жертв Кремль створює умови для проведення обмежених, поетапних призовів резервістів з метою заповнити втрати в Україні.

Часткова мобілізація в Росії: останні новини

Головний редактор видання "ОстроВ", представник України у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Сергій Гармаш у коментарі 24 Каналу припустив, що Путін може оголосити загальну мобілізацію, якщо росіяни неохоче проголосують на виборах до Держдуми. Так диктатор планує помститись.

Також Гармаш переконаний, що Путін не усвідомлює реальної ситуації на фронті й реально вірить, що російські війська зможуть захопити увесь Донбас до кінця 2026 року. Ймовірно, каже експерт, наразі воєнний злочинець буле усіляко уникати оголошення мобілізації.

Дещо раніше Путін затвердив закон, який дозволяє списувати заборгованості за кредитами контрактників у межах до 10 мільйонів рублів. У такий спосіб російська влада розширює систему фінансових заохочень для тих, хто підписує контракт і вирушає на війну.