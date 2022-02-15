Залучили морську авіацію, "Урагани" й "Гради": Росія відпрацьовує "захист" окупованого Криму

Морська авіація російського Чорноморського флоту відпрацьовує дії "на випадок війни за окупований Крим". А на мисі Опук біля Керчі російські військові стріляють з "Ураганів" та "Градів".

У міноборони держави-агресорки повідомили, що навчання корабельних сил, морської авіації та берегових військ чорноморського флоту проводять у межах підготовки до планового військово-морського навчання. А стрільби артилерії – у межах планового польового виходу підрозділів ракетних військ та артилерії армійського корпусу протиповітряної оборони.

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Росія провела навчання з використанням морської авіації

Морська авіація під час проведення "навчання з оборони Кримського півострова, пунктів базування сил Чорноморського флоту та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз" відпрацювала пошук та знищення десантного загону кораблів умовного ворога.

Цей "ворожий" десантний загін кораблів імітували великі десантні кораблі й ракетні катери чорноморського флоту.

Під час навчань бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-27 авіаційного з'єднання флоту, отримавши відповідну вказівку, "завдали бомбового удару по морських цілях".

Крім того, під час тренувань льотчики відпрацювали дії з подолання рубежів протиповітряної оборони загону кораблів умовного супротивника.

Окупанти тренувалися стріляти з "Ураганів" та "Градів"

Водночас на міжвидовому полігоні "Опук" провели бойові стрільби розрахунки реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Град" армійського корпусу Південного військового округу.



Росія провела навчання на мисі Опук / Фото міноборони Росії

Військові держави-агресорки стріляли по цілях, які імітували артилерію умовного ворога на відстані понад 30 кілометрів. Артилеристи вражали окремі та групові цілі, командні пункти умовного супротивника, відпрацювали завдання противогневого маневру.

Наводили та коригували вогонь реактивних артилерійських батарей російські військові за допомогою розрахунків безпілотників "Орлан-10". За координатами позицій умовного ворога завдали точкового артилерійського удару "Ураганами" та "Градами".



Росіяни стріляли з "Градів" та "Ураганів" / Фото міноборони Росії

Заяви про завершення навчань Західного військового округу

У Росії 15 лютого заявили, що деякі нібито "військові навчання" закінчилися. Мовляв, війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності.

Тому держава-агресорка запевняє, що відводить частину своїх сил до пунктів постійної дислокації. Наразі невідомо, яка кількість військ залишається.

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