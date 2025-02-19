Чи планує Залужний балотуватися в президенти: що відповів ексголовнокомандувач ЗСУ

Посол України в Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував запитання про те, чи планує він брати участь у виборах в Україні та балотуватися в президенти.

Відповідь на це запитання Залужний дав, виступаючи онлайн на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", повідомляє 24 Канал.

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Чи буде Залужний балотуватися в президенти

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на питання, чи планує він балотуватися на виборах президента України.

Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання,

– зазначив дипломат.

Відповідно до його слів, "поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу".

"А вже після цього будемо думати про інше", – резюмував посол.

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Зазначимо, що згідно з даними опитування, станом на лютий цього року лідерами довіри серед українців є Валерій Залужний (61,0%) та Кирило Буданов (50,3%). Різниця показників суспільної довіри між ними зараз становить 10,7%.