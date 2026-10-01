Старі правила і міжнародне право вже не працюють, – Залужний про причини війни

Війна Росії проти України продемонструвала кризу міжнародної системи безпеки. Старі правила і міжнародне право вже перестали працювати, а Україна змушена боротися не лише за свободу, а й за існування.

Про це колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Чому міжнародне право не захистило Україну?

Залужний зазначив, що нинішня війна відрізняється від багатьох конфліктів, які відбувалися після Другої світової війни. Для України йдеться не лише про боротьбу за політичний вплив чи ресурси, а про право держави на свободу та існування.

Старі правила і міжнародне право вже не працюють. Доказом цього є свіжі могили з прапорами і ветерани, які шукають правду і справедливість. Більшість із них її знаходить, але вже серед тих самих прапорів держави, яку вони захищали і якій стали непотрібними. Лише через те, що інерція кулі не знайшла їх там, де мала знайти,

– заявив Залужний.

Одним із головних проявів кризи міжнародної системи стала нездатність запобігти російській агресії та зупинити війну в Європі. Особливо показовою стала ситуація після анексії Росією Криму у 2014 році, коли міжнародні механізми не змогли забезпечити належні запобіжники від подальшої ескалації.

Україна, всупереч усьому, особливо міжнародному праву і бажанню сучасних політиків, почала силою змінювати правила, бо іншого виходу не мала. Бо бажання мати свою свободу і обирати своє майбутнє коштувало дорожче за наше життя. На жаль, та ж сама інерція кулі, знайома нам з вами, виявилася безжалісною. Все більше і більше прапорів стає на наших з вами кладовищах…

– наголосив він.

Залужний пов'язує нинішню ситуацію також із масштабними змінами у світі після завершення холодної війни. Політичні еліти не змогли належно адаптувати міжнародну систему до нових умов, що зрештою створило простір для агресії.

Він також заявив, що нездатність світового порядку припинити війну в Україні поступово призвела до ширшого протистояння між авторитарними державами та демократіями Заходу.

Наслідки цього протистояння вже проявляються не лише безпосередньо на полі бою, а й в інших сферах – від енергетики до міжнародної безпеки.

Нагадаємо, Залужний назвав три ключові складові перемоги України у війні. На його думку, після завершення бойових дій українці насамперед мають отримати відчуття безпеки та впевненості, що війна справді завершилася. Йдеться не лише про припинення бойових дій, а про гарантії того, що наступні покоління не зіткнуться з новою війною.

Другою складовою перемоги Залужний назвав майбутнє України. Держава має отримати перспективи для розвитку економіки, технологій та освіти. Водночас українці повинні мати можливість реалізувати себе та будувати майбутнє у власній країні.

Третьою важливою умовою має стати відчуття справедливості після завершення війни. Перемога для України повинна означати не просто завершення бойових дій, а створення умов для безпечного та перспективного життя.