Залужний опублікував порядок надання дозволу на виїзд для військовозобов'язаних

Військовозобов'язаних в Україні можуть кликати на фронт. Тому вони не у всіх випадках мають право покидати місце проживання.

Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував алгоритм того, як отримати такий дозвіл. Також розповів, хто це може зробити.

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Хто може надати дозвіл на виїзд

Як пояснив Залужний, такі повноваження має керівник районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку. Такий дозвіл є підставою на виїзд. У постанові Залужного мовиться:

"Місце перебування на військовому обліку визначає відповідна відмітка у посвідченні про приписку до призовної дільниці, військовому квитку особи рядового, сержантського й старшинського складу, офіцера запасу та тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного. Також дозвіл для виїду військовозобов'язаним, які заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час може надавати керівник ТЦК та СП, який оформлював посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або засвідчував відповідний витяг з наказу Міністерства економіки України".

Кому дозволяють виїжджати

Той же керівник ТЦК та СП дозволяє виїжджати призовникам, яким надали відстрочку. Військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на момент мобілізації та заброньованим особам на цей момент. Також решті резервістів можуть дозволити виїзд з певних поважних причин.

Дозвіл на виїзд не дають українцям, які виключені з військового обліку. Тим, хто їде у відрядження і є військовозобов'язаними заброньованими у період мобілізації.

Також не дають такого дозволу для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, знятих з військового обліку.

Порядок надання дозволу на виїзд для військовозобов'язаних / Фото Генштабу