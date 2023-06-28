ЗСУ ведуть наступальні дії і мають просування, – Залужний поговорив з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Головною темою обговорення стала ситуація на фронті.

Валерій Залужний наголосив, що українським воїнам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Наші війська продовжують наступ.

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Ворог чинить спротив, але зазнає втрат

Валерій Залужний відзначив, що українські війська мають просування на фронті. Водночас росіяни чинять потужний спротив, хоч і зазнають величезних втрат. Генерал наголосив, що росіяни намагаються утриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував американського колегу про потреби України в озброєнні та подякував за вже надану допомогу, зокрема новий пакет підтримки.

Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, водночас зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості. Розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Принагідно подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні,

– повідомив Залужний.

Генерали домовилися і надалі координувати дії для деокупації української території.

Новий пакет допомоги від США

27 червня США оголосили про новий потужний пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Наша держава отримає: