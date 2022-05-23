Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний потрапив до списку найвпливовіших людей за версію TIME. Текст для видання написав його американський колега – голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

За його словами, з попелу Другої світової війни країни об’єдналися з метою запобігти черговій глобальній війні.

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Генерал Марк Міллі акцентував, що раніше був створений спеціальний набір міжнародних правил і норм, який приносив користь усім націям і підтримувати мир. Саме тому останні 77 років не було порівнянного глобального конфлікту.

"Проте неспровоковане, аморальне та неетичне вторгнення Росії в Україну поставило ці правила під сильний стрес", – заявив Марк Міллі.

У розпал цього хаосу Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виявився тим військовим розумом, який дуже необхідний його країні,

– повідомив Марк Міллі.

Він додав, що керівництво Валерія Залужного дало змогу українським захисникам швидко адаптуватися на полі бою проти росіян.

"Потенціал війни між великими державами зростає, але українці, які захищають свою Батьківщину від значної російської агресії, – неймовірні. Генерал Залужний стоїть за цими зусиллями та несе величезний тягар керівництва в бою. Його робота запам’ятається в історії", – підсумував Міллі.

Останні новини щодо Валерія Залужного

Щодня на полі бою свої життя віддають молоді хлопці, які виборюють свободу України для кожного її громадянина. На жаль, на війні не буває без жертв. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив відео в пам'ять хлопця.

Головнокомандувач ЗСУ 19 травня взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною. Залужний розповів партнерам, що українці платять надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни.

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив у соцмережі потужне відео. У ньому проводять паралелі між подіями Другої світової війни та війни Росії з Україною.

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