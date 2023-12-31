Боротьба за свободу та майбутнє продовжується, – Залужний привітав українців із Новим роком

Головнокомандувач Збройних Сил України привітав українців із прийдешнім Новим роком. Водночас він сказав, що він не буде простим.

Валерій Залужний у своєму привітанні сказав, що минає ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Він наголосив, що це був рік, коли Україна вистояла завдяки українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам.

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Боротьба продовжується

Насамперед він подякував нашим військовим за стійкість та відданість захисту України. Він також сказав, що схиляє голову перед кожним із полеглих військових.

2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується,

– сказав Залужний.

Він висловив впевненість, що ми крок за кроком продовжимо наближувати нашу перемогу.

Він привітав із Новим роком всіх, хто долучається до захисту України.

Залужний гостро відреагував на статті західних ЗМІ