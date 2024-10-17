Залужний прокоментував операцію України в Курській області

Операція Сил оборони в Курській області триває. Її прокоментував колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

Посол України у Великій Британії сказав, що операція в Курській області демонструє, що Україна продовжує бути "найактивнішим діячем розвитку військової науки". Про це він заявив під час свого виступу в Chatham House у Лондоні, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Не хоче давати оцінку діям

Колишній головком пояснив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що чинне командування "врахувало усі необхідні лінії для її проведення". Він наголосив, що "це справа лише військово-політичного керівництва України", яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити.

Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться,

– зауважив він.

Він також нагадав, що продовжується війна, і військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише їм може давати відповідь на запитання.

Коментуючи ситуацію на фронті, Залужний пояснив, що вона така, "якою вона може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна". Він наголосив, що "не могло статись по-іншому".

Я знаю точно, що вони роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем,

– зазначив Залужний.