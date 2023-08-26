Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні, – The Guardian

Як з'ясувалося, понад тиждень тому дехто з військового командування НАТО вирушив до секретного місця на польсько-українському кордоні. Там вони провели нараду з Валерієм Залужним.

Як зазначають журналісти, це була не звичайна зустріч. Залужний приїхав з усією своєю командою. А тривала вона впродовж п'яти годин.

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Якою була мета зустрічі

Кажуть, що вона мала допомогти перезавантажити військову стратегію України. На порядку денному головним питанням було те, що робити з зупинкою українського контрнаступу, пишуть у виданні. Також обговорювали плани бойових дій, які очікують нас узимку.

Присутнім був не лише військовий керівник НАТО, американський генерал Крістофер Каволі. Також був адмірал сер Тоні Радакін, найвищий військовий офіцер Великої Британії. Його називають важливим гравцем у допомозі Україні подолати російських окупантів.

Слід розуміти, що це була не перша така розмова. Зустріч відбулася після того, як Радакін поїхав без британських міністрів до Києва. Там він провів неанонсовану 45-хвилинну зустріч з Володимиром Зеленським. Її мета – краще зрозуміти стратегію України та те, як Захід може допомогти нам.

Також показали фото Радакіна, зроблене на польському кордоні. На світлині також Залужний і Каволі. Кадр демонструє теплоту стосунків між військовими.



Радакін, Залужний і Каволі на одному фото / Фото з мереж Радакіна

Цікаво, що британські джерела неохоче розповідають про результати зустрічі. Водночас з Заходу надходять сигнали, що після дискусій стратегія змінилася.

"Я думаю, ви бачите, що вони зосереджуються на Запорізькому фронті", – розповів один інсайдер.

Свою заяву він зробив на тлі повідомлень про атаки на Токмак. Звільнення цього міста – крок на шляху до виходу до Азовського моря. А це дозволить перерізати сухопутний міст до тимчасово окупованого Криму.

Залужний активно спілкується з партнерами

На цьому в ефірі телемарафону наголосив радник глави ОП Михайло Подоляк. За його словами, головнокомандувач практично щодня активно спілкується з представниками Міністерств оборони чи Генштабів наших партнерів.

Він підкреслив, що ведеться велика війна. Тож, необхідно вносити корективи щодо тактики та стратегії тих чи інших бойових дій. Корективи слід вносити з урахуванням того, який ресурс є у нас, а який – у ворога.

Наше командування постійно розмовляє з партнерами, пояснює їм, що нам потрібно на тих чи інших напрямках. І ці консультації, підкреслив Подоляк, ідуть постійно.

Тим більше вони ідуть з партнерами зі США і Великої Британії, які найбільше, до речі, розуміють, що відбувається по лінії фронту і найбільше консультують пана Залужного,

– зазначив він.

Михайло Подоляк зауважив, що в прямому ефірі озвучувати, що обговорюють на зустрічах не буде. За його словами, слід дочекатися, що Росія програє. Після цього з'являтимуться мемуари від різних генералів, які "розповідатимуть, на якому етапі та про що говорили".