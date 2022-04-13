Залужний розповів історію військового, що брав участь у захисті Мощуна

Військовий механізованої бригади імені Чорних Запорожців, який має позивний "Морячок" розповів про звільнення та оборону села Мощун у Бучанському районі.

Росіяни атакували село важким озброєнням

Історію героя опублікував Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він розповів, що на невеличке село Мощун ворог кинув чи не усе можливе озброєння: точку "У", "урагани", "гради", авіацію.

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Я двічі був у ДАПі, але чесно скажу, що теперішні бойові дії набагато жорсткіші,

– розповів "Морячок".

Крім того, ворог спрямував на селище, без перебільшень, усі роди військ. Військовий переконаний, що росіяни йшли з повним розумінням, для чого і як вони це роблять.

Українські захисники знали "за ними діти"

Росіяни йшли як загарбники. Ми ж захищали свою землю. І це головна причина, яка допомогла нам вистояти. За нами діти, яких треба обороняти,

– зазначив військовий.

Своїм позивним "Морячок" захисник завдячує морській піхоті – з 2009 по 2012 рік він служив у першому окремому батальйоні морської піхоти, що базувався у Феодосії. З 2014 року захищав Україну на сході.

Повернувшись до цивільного життя, він працював трактористом, виховував сина і доньку. Однак мирне життя перервало повномасштабне вторгнення Росії.

24 лютого вранці я увімкнув телевізор і почув про ракетні удари по Києву. У військкоматі був того ж дня. Родині не сказав тоді, куди їду,

– пригадує військовий.

Каже, що найбільше переживав за сім'ю, за дітей. Адже, коли був у АТО, був упевнений, що вдома вони у безпеці, цього разу дуже хвилювався, що не поруч. Однак, клятва морського піхотинця та присяга покликала захищати свій народ.

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