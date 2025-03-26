Просили не розповідати про "Шахеди": Залужний розповів, як йому телефонували з Румунії

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що йому телефонували з Румунії та просили не повідомляти про наслідки падіння російських "Шахедів" на території країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Залужного під час зустрічі зі студентами Українського католицького університету в Львові.

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Як у Румунії реагують на російські дрони

Валерій Залужний пояснив, що деякі члени НАТО розуміють, що "немає ніякої 5 статті й ніколи не буде". Саме ця стаття передбачає, що напад на одного із членів Альянсу вважатиметься нападом на все НАТО.

За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ, йдеться зокрема про про країни Балтії, Польщу, куди залітають то українські, то російські ракети, а також Румунію.

Румунія взагалі усе розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонують мені, кажуть "Мовчи". Ну, впало два "Шахеди" в порт до вас, чого ви мовчите, а вони: "Мовчи, я тебе прошу". Розумієте?

– розповів Залужний.

Посол додав, що іноді румунська сторона навіть скаржилася, що українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) змінювали траєкторію дронів, і ті потрапляли на їхню територію.

Водночас Валерій Залужний заявив, що не вважає вступ України до НАТО дієвою гарантією безпеки, адже це, за його словами, "нічого не дасть", окрім політичного захисту.

Нагадаємо, 1 березня 2025 Румунія офіційно підтвердила, що уламки, знайдені біля українського Рені, належать російському безпілотнику. Черговий дрон впав у ненаселеній місцевості неподалік кордону з Молдовою, а його бойову частину довелося знешкоджувати на місці.