Декілька разів змінювалися варіанти, – Залужний розповів, як Росія планувала вторгнення

Росія тривалий час готувалася до повномасштабної війни проти України. Загарбники стягували війська та відпрацьовували різні варіанти.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову в межах проєкту "Рік. За кадром. Генерал", повідомляє 24 Канал. За його словами, такі дії ворога інколи заплутували наше військове керівництво.

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Як Росія готувалася до повномасштабної війни

Валерій Залужний відзначив, що воєнна наука в Росії дуже сильно розвинена і повномасштабне вторгнення там планували довго. Ворог комплексно планував свої дії, які стосуються усіх сфер діяльності російського війська.

Планувалася ця операція досить детально. Навіть угруповання військ, які готувалися до наступальних дій, декілька разів змінювалися. Вони ж також проводили навчання, також проводили співвідношення, бачили, що такий варіант не підходить, потім проводилася заміна і проводилися наступні кроки з тими частинами, які прибували,

– каже Залужний.

Як готувалася Україна

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що напередодні вторгнення він аналізував різні ймовірні сценарії. Однак командувачі, Генштаб та генерал Залужний готувалися до умов протистояння з противником, у якого суттєва перевага у техніці та живій силі в умовах наступу зі всіх боків, який буде потужним та стрімким.

Валерій Залужний каже, що до кінця лютого напередодні нападу, військове керівництво уже вичерпало варіанти розвитку подій. Водночас відпрацьовувалися усі дії, якщо рішення були не ефективними, то командування працювало над іншими. До вторгнення Україна провела комплексну підготовку. Зокрема мова йде про навчання та переміщення техніки по Україні.

Щодо переміщень техніки, Залужний тільки сказав, що це відбувалося в нічний час. Крім того, підготовка відбувалася в умовах, коли більшість бригад ЗСУ були в зоні ООС, а меншість відновлювала боєздатність в тилу. Іншу інформацію про підготовку України до повномасштабного вторгнення генерал пообіцяв розповісти після нашої перемоги.