Залужний взяв участь у засіданні військового комітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 19 травня взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною.

Залужний розповів партнерам, що українці платять надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни.

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Україна знала, що повномасштабної війни не уникнути

Головнокомандувач наголосив, що війна в нас триває з 2014 року. Не АТО, не ООС, а саме війна. Кожен день цієї війни та кожен вбитий солдат були для нас наукою. За словами Залужного, Україна усвідомлювала, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалася до цього.

Ми чітко розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Київ,

– відзначив військовий.

Він додав, що тепер ми не лише ведемо оборону, а й маємо контрнаступ. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку.

Методи нацистів не змінилися

Залужний наголосив, що росіяни діють як нацисти під час Другої світової. Це тотальне знищення цивільних об’єктів, вбивства мирних людей, гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів.

Окремо військовий відзначив, що росіяни все чудово розуміють та вчиняють звірства свідомо. Про це свідчать перехоплені розмови російських солдатів.

Увесь світ знає, що таке Буча, Гостомель, Бородянка. Це величезне горе у 21 столітті в самому центрі Європи,

– додав Залужний.

Він згадав про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання противника. Також згадав успішне знищення крейсеру "Москва".

Треба зміцнювати протиракетну оборону

Попри це, ворог підтримує високу інтенсивність ракетних обстрілів – переважно 10 – 14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО, бо кожна ракета несе 400 – 600 кілограмів тротилу. Тому треба зміцнювати протиракетну оборону. Війна вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО.

Насамкінець Залужний подякував партнерам за надану допомогу.

Залужний показав, як ЗСУ готуються працювати з гаубицями М777: