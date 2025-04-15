Загинути за Україну мало: Залужний зробив заяву про війну

Залужний виступив на відкритті нового освітнього простору – Української Школи Управління. Він зробив низку заяв про війну в Україні.

Він пояснив, чому померти за Україну – це не достатньо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Валерія Залужного.

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Залужний висловився про російсько-українську війну

Як зазначив Залужний, три роки тому українці мали зробити вибір: боротися або зникнути якщо не назавжди, то надовго. Українська нація показала світові, що є "нацією героїв", зокрема Україна "змінила природу сучасної війни".

На думку Залужного, Україна наразі має найсучаснішу армію з відповідним бойовим досвідом.

Внаслідок того, що Україна відкинула армію найбільшої країни у світі, вона стала повноцінним учасником світової геополітики.

Ми воюємо з вірою у нашу перемогу. Чому нам потрібна перемога? Тому що ми ще, на жаль, не здобули найголовнішого – свободи. Ми лише заплатили за цю свободу надвелику ціну,

– зазначив він.

Тепер перед Україною також є вибір: залишитися нацією героїв або сором перед загиблими і нашими дітьми.

Україна, на думку Залужного, повинна схиляти геополітичну ситуацію на свою користь, мінімізувати залежність від інших держав.

Українець, за словами Залужного, в умовах війни повинен зробити 2 важливих рішення:

Не злякатися померти. Бути готовим вбити.

Вмерти за Україну – цього мало,

– каже Залужний.

Саме тому перше рішення без другого не має сенсу.

Росія воює з українською культурою та ідентичністю, яка і дає нації мотивацію захищати свою Батьківщину.