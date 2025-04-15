Загинути за Україну мало: Залужний зробив заяву про війну
- Залужний заявив, що померти за Україну – недостатньо, підкреслюючи важливість перемоги та свободи.
- Він наголосив на необхідності України стати повноцінним учасником світової геополітики, мінімізуючи залежність від інших держав.
- Україна має найсучаснішу армію з бойовим досвідом, що змінила природу сучасної війни.
- Росія веде війну проти української культури та ідентичності, що мотивує українців захищати свою Батьківщину.
Залужний виступив на відкритті нового освітнього простору – Української Школи Управління. Він зробив низку заяв про війну в Україні.
Він пояснив, чому померти за Україну – це не достатньо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Валерія Залужного.
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Залужний висловився про російсько-українську війну
Як зазначив Залужний, три роки тому українці мали зробити вибір: боротися або зникнути якщо не назавжди, то надовго. Українська нація показала світові, що є "нацією героїв", зокрема Україна "змінила природу сучасної війни".
На думку Залужного, Україна наразі має найсучаснішу армію з відповідним бойовим досвідом.
Внаслідок того, що Україна відкинула армію найбільшої країни у світі, вона стала повноцінним учасником світової геополітики.
Ми воюємо з вірою у нашу перемогу. Чому нам потрібна перемога? Тому що ми ще, на жаль, не здобули найголовнішого – свободи. Ми лише заплатили за цю свободу надвелику ціну,
– зазначив він.
Тепер перед Україною також є вибір: залишитися нацією героїв або сором перед загиблими і нашими дітьми.
Україна, на думку Залужного, повинна схиляти геополітичну ситуацію на свою користь, мінімізувати залежність від інших держав.
Українець, за словами Залужного, в умовах війни повинен зробити 2 важливих рішення:
- Не злякатися померти.
- Бути готовим вбити.
Вмерти за Україну – цього мало,
– каже Залужний.
Саме тому перше рішення без другого не має сенсу.
Росія воює з українською культурою та ідентичністю, яка і дає нації мотивацію захищати свою Батьківщину.