У мережі писали про звільнення Залужного: в ОП спростували – уточнення
29 січня мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного буцімто усунули з посади Головнокомандувача ЗСУ. Згодом це заперечили в Офісі Президента.
Упродовж не одного місяця в мережі можна було натрапити на новини, як не про звільнення Валерія Залужного, так про плани прибрати його з посади. Вже 29 січня 2024 року з'явилася інформація про те, що Головнокомандувача ЗСУ буцімто зняли з посади. Пізніше у коментарі для 24 Каналу в Офісі Президента категорично заперечили інформацію про це.
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В Офісі Президента звільнення Залужного заперечують
Журналісти 24 Каналу зателефонували до речника Володимира Зеленського Сергія Никифорова. Він наголосив на тому, що "телеграм-канали помиляються", а також додав, що "предмету розмови немає". Ми запитали його, чи заперечує він таки інформацію про звільнення Залужного.
Я заперечую звільнення Залужного,
– чітко наголосив він.
Звідки з'явилася інформація про звільнення Залужного
Ближче до вечора 29 січня у телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що Валерія Залужного зняли з посади Головнокомандувача ЗСУ. Одним із перших про це написав колишній нардеп Борислав Береза, посилаючись на власні джерела.
Згодом відповідних повідомлень ставало все більше. Інформацію про звільнення Залужного, посилаючись на власні джерела, озвучували журналісти Роман Цимбалюк, а також Юрій Бутусов. Водночас офіційного повідомлення щодо цього не було.
Редакція 24 Каналу, щойно у мережі почало нестися про звільнення Залужного, також намагалася підтвердити або спростувати це. Відразу кілька джерел повідомили, що це таки правда. На щастя, в Офісі Президента пізніше це спростували.
Цікаво, що о 19:41 оперативно відреагували у Міноборони. У телеграмі написали: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Водночас достеменно невідомо, про що саме йдеться, адже мережею також шириться інформація про буцімто звільнення Рустема Умєрова.
Що відомо про Валерія Залужного
- Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року у Звягелі, що на Житомирщині. Його батько був офіцером, відтак ще малим Валерій мріяв про військову кар'єру.
- У 1989 році він вступив до Звягельського машинобудівного технікуму. У 1993 році він його закінчив з відзнакою, після чого вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ.
- У 2005 році він вступив до Національної академії оборони України. Через два роки закінчив навчання з золотою медаллю.
- У 2007 році його призначили начальником штабу – першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові.
- У 2009 році Валерій Залужний став командиром 51-ї окремої механізованої бригади й обіймав цю посаду до 2012 року.
- У 2014 році його призначили заступником командира сектора "С", що формувався на Донеччині. Відтоді Залужний керував майже всіма угрупованнями, які там утворювалися.
- У 2017 році він став начальником штабу як перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід". 23 серпня він отримав звання генерал-майора.
- У 2018 році Залужний став начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ як перший заступник командувача Об'єднаних сил.
- У 2019 році його призначили командувачем Оперативного командування "Північ".
- У 2021 році 27 липня Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем ЗСУ.