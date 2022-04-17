Залякування з боку Кремля не вплинуть на позицію США щодо постачання Україні зброї, – Маркарова

Оксана Маркарова заявила, що США продовжать передавати Україні важке озброєння та техніку попри всі погрози та ноти Росії.

Про це пані посол повідомила, коментуючи питання про те, чи вплинув останній дипломатичний демарш агресора на процес поставок оборонної допомоги.

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Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни. США й Україна є стратегічними партнерами та друзями,

– сказала дипломатка.

Вона наголосила, що "незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із Кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Сполучені Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують у боротьбі за власні життя, за демократію та суверенітет".

Підтримка не лише на словах

Оксана Маркарова зазначила, що американська підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах:

постачання зброї та іншої оборонної допомоги;

забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки;

введення санкцій.

Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій,

– вказала пані посол.

Окрім цього, вона підтвердила, що поставки зброї в Україну зі США відбуваються щодня.

Нагадаємо, Росія розіслала ноту всім країнам, які постачають Україні зброю. Документ надійшов, зокрема, і до Сполучених Штатів. Кремль погрожував Заходу "непередбачуваними наслідками".

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