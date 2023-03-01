"Немає шансів вижити": як Україна зустріла весну, а зимовий терор Путіна провалився

Росіяни практично протягом усієї повномасштабної війни лякали Україну та світ зимою – мовляв, настануть морози й всі замерзнуть без їхніх енергоносіїв. Однак настав перший день весни – українці не замерзли та продовжують давати загарбникам прочуханки.

Російські пропагандисти відчували особливу ейфорію, коли розповідали про ймовірну нестачу енергоресурсів. Вони сподівалися, що Україна просто не переживе зиму та капітулює. Про залякування Кремля та провал плану диктатора Владіміра Путіна читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни лякали світ зимою

Росія, не маючи перемог на фронті, сподівалася, що українців зламають морози. Ворожі ракети знищували об'єкти енергетичної інфраструктури, аби змусити цивільних до бунту та тиску на владу щодо капітуляції.

Однак окупантам нічого не вдалося – українці змогли жити з постійними відключеннями світла, поки енергетики долали наслідки ворожих ударів. Зрештою відключення припинилися, а потім настала й весна. Україна не замерзла, а росіяни вкотре піймали облизня.

У перший день весни українці почали згадувати усі жахалки загарбників. Зокрема, пропагандисти казали, що наша держава нібито "не має шансів вижити", а Європа точно "загнеться" без російського газу.

Пригадали й дурнуваті відео, якими пропагандисти лякали світ. Проте їм вдалося лише дужче його згуртувати проти країни-агресорки, тактикою якої є лише терор проти мирних людей.

Росіяни лякали українців морозами / Скриншоти соцмереж

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Українці згуртувалися проти російського терору

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Кремль намагався використати холод як зброю, але й тут йому нічого не вдалося.

Ця зима була непростою для всіх українців – нас випробовували на стійкість, витримку, солідарність. Але ми згуртувалися і гідно пройшли всі випробування. Зиму РФ прагнула використати як зброю: позбавити українців тепла знищенням критичної інфраструктури, зламати їхню волю. Не вдалося,

– мовиться у повідомленні.

Українці вкотре відчули міжнародну підтримку та солідарність. У Центрі зазначили, що наша держава вдячна партнерам за кожен генератор чи плед. Ця зима лише посилила готовність до криз.

"Газова війна" кремля проти Європи також провалилися. ЄС пішов на безпрецедентне зниження своєї залежності від російських енергоносіїв. Весна – час надій і перемог. З новим завзяттям та енергією будемо бити ворога на нашій землі", – підсумували у Центрі.

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Путін зазнав чергової поразки

Представники української влади також привітали державу з перемогою над зимовим терором Путіна.

Дев'ята весна війни. Настав час перемагати,

– написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов лише пожартував з жахалок пропагандистів.

"Що ж, чи є якийсь успіх із заморожуванням? З першим днем української весни!" – зазначив Данілов.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що 1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор. Країна вистояла найважчу у своїй історії зиму.

Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами,

– написав міністр.

За його словами, це п'ята поразка Росії, адже:

Перша поразка була тоді, коли українці з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати їх страхом.

Друга — коли українці зірвали план російського бліцкригу. Наша держава не впала ані за 3 дні, ані за 7, ані за місяць, ані за рік. За словами очільника МЗС, вона не впаде ніколи.

Третьої поразки українці завдали Росії на дипломатичному фронті – світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція Росії, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги.

Четверта поразка – втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

Кулеба підсумував, що до остаточної перемоги ще важкий шлях. Проте наша держава вже знає, як перемагати – усі повинні продовжувати щодня працювати на перемогу та вірити в Україну