"Це в цілому принцип": Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху на Садикова

Казахстан не планує видавати Україні підозрюваного у замаху на казахського опозиціонера та журналіста Айдоса Садикова.

Про це повідомив голова сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв. Варто зазначити, що раніше Генпрокуратура Казахстану заявила про затримання підозрюваного в замаху на Садикова. Чоловік нібито "самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан".

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Казахстан проти екстрадиції

Це не щодо цієї ситуації, а в цілому принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам,

– заявив посадовець.

Проте Ашимбаєв додав, що Генеральна прокуратура Казахстану приєдналася до розслідування та перебуває на зв'язку зі своїми українськими колегами.

Політик відкинув звинувачення у тому, що влада Казахстану була зацікавлена ​​у замаху на Садикова. Він назвав такі заяви "провокаціями та інсинуаціями".

Замах на Садикова

Айдоса Садикова намагалися вбити 18 червня у Шевченківському районі Києва. Журналіст заїжджав у двір свого будинку, коли у нього вистрілили.

Наразі Садиков перебуває у глибокій комі. За словами дружини, лікарі дають 0,01%, що все буде гаразд.

Кілька днів тому Офіс генпрокурора повідомив, що починає екстрадиційну процедуру підозрюваних у замаху на Садикова. Обоє підозрюваних покинули Україну в день вчинення злочину. Їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб та оголошено в міжнародний розшук.