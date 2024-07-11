Планували вбивство бізнесмена: на Тернопільщини затримали кілера

У Тернопільській області правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який намагався вбити людину за гроші. Його розшукували ще з квітня 2024 року.

У п’ятницю, 19 квітня, до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з вогнепальним пораненням доставили 60-річного чоловіка. Наразі вдалося затримати нападника.

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Що відомо про замах

Подія трапилася весною в одному із приміських сіл Тернопільського району. Зазначається, що тоді на місці злочину працювали оперативники, слідчі, спеціалісти-криміналісти та фахівці інших профільних служб.

Потерпілий автомобілем заїхав на територію власного будинку і в цей момент невідомий здійснив постріли зі зброї по авто, внаслідок чого він отримав три вогнепальних поранення. Медикам вдалося врятувати життя чоловіка,

– йдеться у повідомленні поліції.

Під час досудового розслідування слідчим вдалося встановити, що зловмисник отримав замовлення на вбивство жителя Тернополя. За цей злочин кілер мав отримати 25 тисяч доларів.

Майже чотири місяці він стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відстежував маршрут пересування. Для цього зловмисник орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.

Пізніше поліцейські вийшли на слід підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину. Ним виявився 35-річний житель Черкас. Оперативники затримали його дорогою до кордону України, який він планував незаконно перетнути через Тису.

Цікаво, що під час затримання правоохоронці вилучили у нього дві гранати та близько 100 набоїв.