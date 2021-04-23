Замах на генерала СБУ: ексзаступнику голови відомства Нескоромному скасували арешт

Дмитру Нескоромному, якого підозрюють у замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова, скасували заочний арешт. Суд визнав, що підозру Нескоромному вручили неналежним чином.
Джерело:ЄДРСР
Відповідну ухвалу виніс Київський апеляційний суд 9 квітня. Вона опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Нагадаємо Нескоромного оголосили в розшук у справі про замах на співробітника СБУ
Нескоромному скасували арешт
Відповідну апеляцію про скасування арешту подав адвокат Нескоромного Олександр Назаренко. Захист обґрунтував скаргу неправильним врученням підозри і відсутністю подальших кроків для пошуку Нескоромного.24 канал звернувся до СБУ по кометар щодо цього рішення суду. Ми додамо його до цього матеріалу, щойно отримаємо.
Чим адвокати аргументували скасування арешту:
- слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника,
- повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином,
- документ залишили черговому біля його будинку, на робочому столі, а також вручили його сестрі. Вона до того ж є адвокаткою Нескоромного.
Хто такий Дмитро Нескоромний?Колишній заступник очільника СБУ: займав цю посаду з 1 липня до 8 листопада 2019 року. З 8 листопада до 13 березня 2020 був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.
В ухвалі йдеться про те, що рішення апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню.
Що відомо про замах на Наумова
- 23 січня затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка.
- Він готував вбивство іншого працівника СБУ – генерала Андрія Наумова.
- Організатор пропонував за вбивство 50 тисяч доларів. Як дізналося слідство, ним виявився Дмитро Нескоромний.
- Імовірного замовника Нескоромного також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти.
- 27 січня повідомили про підозру Нескоромному, він перебуває у розшуку.