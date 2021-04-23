Замах на генерала СБУ: ексзаступнику голови відомства Нескоромному скасували арешт

Дмитру Нескоромному, якого підозрюють у замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова, скасували заочний арешт. Суд визнав, що підозру Нескоромному вручили неналежним чином.

Відповідну ухвалу виніс Київський апеляційний суд 9 квітня. Вона опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо Нескоромного оголосили в розшук у справі про замах на співробітника СБУ

Нескоромному скасували арешт

Відповідну апеляцію про скасування арешту подав адвокат Нескоромного Олександр Назаренко. Захист обґрунтував скаргу неправильним врученням підозри і відсутністю подальших кроків для пошуку Нескоромного.

Чим адвокати аргументували скасування арешту:

слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника,

повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином,

документ залишили черговому біля його будинку, на робочому столі, а також вручили його сестрі. Вона до того ж є адвокаткою Нескоромного.

Хто такий Дмитро Нескоромний? Колишній заступник очільника СБУ: займав цю посаду з 1 липня до 8 листопада 2019 року. З 8 листопада до 13 березня 2020 був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

24 канал звернувся до СБУ по кометар щодо цього рішення суду. Ми додамо його до цього матеріалу, щойно отримаємо.: рішення про заочний арешт для Нескоромного ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Такий запобіжний захід мав діяти для колишнього першого заступника голови СБУ до 10 квітня 2021 року.

В ухвалі йдеться про те, що рішення апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Що відомо про замах на Наумова