Фаріон померла у лікарні, поліція шукає нападника: все, що відомо про стрілянину у Львові
У Львові увечері 19 липня було скоєно замах на українську мовознавицю Ірину Фаріон. Внаслідок цього жінку госпіталізували до лікарні у критичному стані. Медицина виявилася безсилою та перед опівніччю вона померла.
Нападника, який стріляв у Ірину Фаріон, наразі активно шукає поліція. Головне про вбивство Ірини Фаріон – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Біля житлового будинку на Масарика: кадри з місця, де стріляли в Ірину Фаріон
Що відомо про стрілянину в Ірину ФаріонВажливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Щонайменше троє сусідів Ірини Фаріон розповіли, що чоловік з фото в капелюсі сидів біля будинку щодня від 10 ранку тривалий час. Деякі з них навіть намагалися дізнатися хто він та звідки й пропонували йому їжу. Він був спокійним та відповідав, що з Тернополя, однак ім'я своє не називав. Одна із сусідок розповіла, що хлопчина видавався їй підозрілим. Вона звертала на нього увагу інших сусідів, однак не говорила з ним. У день вбивства, десь біля 18:00, вона знову бачила цього молодика. Розповідає, що той прийшов, сів на лавку і весь погляд спрямував в сторону, де жила Фаріон. Ірину Фаріон застрелили, поки вона чекала на таксі біля свого будинку. Жінка збиралася до доньки та онуків, а машина от-от мала приїхати. Сусіди розповіли, що жінка вийшла з під'їзду з валізою, поставила її на сходи, а сама виглядала авто. Таксі за Фаріон приїхало в момент, коли в неї вистрілили. Вона вийшла з хати з валізою, чекала таксі. І тут таке сталося. Чую: бабах! Дивлюсь, а він втік, побіг туди в тунель. За будинок, поза будинок, туди на Варшавську. А вона лежить. Все. Якраз машина приїхала та дзвонить, а тут вона вже лежить. Слухавки не підніме, Парастас за Іриною Фаріон, розпочнеться в неділю, 21 липня о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися із мовознавицею можна буде до 22:00 в храмі. Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Ірину Фаріон поховають неподалік могили Володимира Івасюка. Президент Зеленський заслухав доповіді щодо розслідування вбивства та заявив, що до розслідування залучені всі необхідні сили Національної поліції та СБУ для пошуку злочинця. Правоохоронці відпрацьовують камери спостереження, опитують свідків і розглядають всі версії, включно з можливістю, що вбивство може мати зв'язок з Росією. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що сьогодні будуть визначати місце та час поховання Ірини Фаріон. Це шок для громади. Я не пригадую, що у Львові щось подібне було взагалі останніми роками чи десятиліттями. Львів завжди був достатньо мирним містом. Інколи бандити між собою з'ясовували відносини, але щоб нападати на беззбройну жінку, громадську діячку, такого не було давно, У МВС розповіли, чи зверталася Ірина Фаріон напередодні нападу щодо погроз у свій бік. Не було таких звернень, але ми аналізуємо, Служба безпеки аналізує всі її останні виступи, де виступала, що говорила й так далі, для того, щоб відпрацювати такі версії, Він додав, що замах міг бути скоєний на замовлення російських спецслужб. Цю версію будуть також перевіряти. У мережі повідомляли, що під будинком Ірини Фаріон близько 2 – 3 тижнів постійно сидів молодий чоловік. Сусіди припускають, що саме він може бути причетним до злочину. За словами Ігоря Клименка, станом на 01:00 20 липня про чоловіка, якого бачили сусіди біля будинку, наразі нічого не відомо. Наразі поліція перевіряє усі версії. Ми дійсно можемо підтвердити, що ця людина, яку ви бачили у мережі, дійсно протягом кількох днів була в цьому одязі біля будинку Ірини Фаріон, Водночас міністр додав, що через відключення світла зупинялася робота камер відеоспостереження, що ускладнює пошуки потенційного вбивці. Ігор Клименко поспілкувався з журналістами у Львові. Він розповів про хід розслідування вбивства Ірини Фаріон. Основне із його заяв: У поліції повідомили, що злочин перекваліфіковано на частину 1 статті 115 – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника, Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що серце Ірини Фаріон не витримало й зупинилося після перенесеної операції. На жаль, попри усі зусилля медиків, попри усі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла, Мовознавиця поступила з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Медики відразу почали проводити операцію, а потім – перевели у реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце Ірини Фаріон не витримало. "На жаль, у цій ситуації медицина буде безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріон", – додала Матолінець. Медики про смерть Ірини Фаріон: дивіться відео Мер Львова Андрій Садовий прокоментував смерть Ірини Фаріон.Він наголосив, що медики робили усе можливе, однак поранення були несумісними з життям. Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти! Він також додав, що замовник має бути відомим і понести повну відповідальність. На жаль, попри усі зусилля медиків, серце Ірини Фаріон не витримало й вона померла у лікарні. Лікарі констатували смерть близько о 23:25. Керівник анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що Ірина Фаріон у критичному стані. Стан – критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Пацієнтці станом на зараз проведено операцію, Головне про стан Ірини Фаріон: дивіться відео Сусіди розповіли в коментарі ЗМІ, що нападник стежив за Іриною Фаріон близько 2 – 3 тижнів. Так, жителі будинку помічали чоловіка, який сидів з ранку до вечора біля будинку. Сусіди розповіли, як нападник стежив за Фаріон: дивіться відео У Львові поліція ввела в дію оперативний план "Перехоплення" і перевіряє транспорт на виїздах з міста. Розташована вулиця Масарика в Шевченківському районі Львова, а саме – у місцевості Клепарів, де є чимало житлових багатоповерхових будинків. На вулиці Масарика скоїли замах на вбивство Фаріон: дивіться відео з телеграм-каналів На місце події, де стріляли у Фаріон, прибула поліція: дивіться відео Суспільного На кадрах, що публікують користувачі у мережі, на місці події видно чимало автомобілів. Невідомий відкрив вогонь просто-таки буля житлової багатоповерхівки. Неподалік – дитячий майданчик. Керівник ОВА Максим Козицький зазначив, що потерпіла у важкому стані й перебуває у реанімації. На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу, Глава Львівської ОВА наголосив, що має бути справедливе покарання за скоєне щодо нападника. Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоров'я пані Ірини! Медики роблять все можливе, Він наголосив, що наразі головне – врятувати життя та знайти зловмисника! Глава МВС Ігор Клименко заявив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя. Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини, Клименко зазначив, що якщо у громадян є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, то треба повідомляти поліцію. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені Володимир Зеленський заявив, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають йому щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. "Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ залучені, щоб встановити обставини цього злочину", – сказав президент. Він також наголосив, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність, Джерела 24 Каналу повідомляють, що Ірина Фаріон у важкому стані. Потерпілій також надають допомогу медики. Близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Наразі вона перебуває в реанімації. Стан важкий, Зазначають, що з огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати не можуть. В поліції Львівщини розповіли, що 19 липня, о 19:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Правоохоронці встановили особу пораненої 60-річної львів'янки. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови, Поліцейські зазначили, що у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. "Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця", – наголосили у поліції. У львівських ЗМІ та телеграм-каналах з'явилася інформація, що в українську мовознавицю Ірину Фаріон стріляли на вулиці Масарика у Львові. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що чоловік, який стріляв, був у рукавичках. А зброя була без глушника. Також вони пишуть, що сусіди останнім часом часто бачили на лавці біля будинку невідомого чоловіка в капелюсі.
Нападник спілкувався з сусідами
Свідки розповіли деталі вбивства
– сказала сусідка.
Стало відомо, коли та де поховають Ірину Фаріон
Зеленський розповів про хід розслідування щодо вбивства Фаріон
Скоро стане відомо про місце та час поховання Ірини Фаріон
– додав мер Львова.
Напередодні нападу не було звернень від Фаріон про погрози в її бік
– наголосив начальник МВС Ігор Клименко.
Чи відомо щось про вбивцю
– наголосив Клименко.
Глава МВС приїхав до Львова і дав брифінг
– додали в поліції.
Серце не витримало після операції
– констатували у лікарні.
Андрій Садовий відреагував на смерть Ірини Фаріон
– наголосив Садовий.
Ірина Фаріон померла
Ірина Фаріон у критичному стані
– повідомила вона.
Які кадри з місця стрілянини у Львові
У Львівській ОВА відреагували на стрілянину в мовознавицю
– написав керівник ОВА.
Садовий відреагував на замах на Фаріон
– написав Андрій Садовий.
Напад на Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство
– написав міністр.
Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон
– написав глава держави.
Який стан Ірини Фаріон зараз
– повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.
Поліція проводить операцію зі затримання нападника на Фаріон
– розповіли правоохоронці.
У мережі писали про стрілянину в Ірину Фаріон
Щонайменше троє сусідів Ірини Фаріон розповіли, що чоловік з фото в капелюсі сидів біля будинку щодня від 10 ранку тривалий час.
Деякі з них навіть намагалися дізнатися хто він та звідки й пропонували йому їжу. Він був спокійним та відповідав, що з Тернополя, однак ім'я своє не називав.
Одна із сусідок розповіла, що хлопчина видавався їй підозрілим. Вона звертала на нього увагу інших сусідів, однак не говорила з ним.
У день вбивства, десь біля 18:00, вона знову бачила цього молодика. Розповідає, що той прийшов, сів на лавку і весь погляд спрямував в сторону, де жила Фаріон.
Ірину Фаріон застрелили, поки вона чекала на таксі біля свого будинку. Жінка збиралася до доньки та онуків, а машина от-от мала приїхати.
Сусіди розповіли, що жінка вийшла з під'їзду з валізою, поставила її на сходи, а сама виглядала авто. Таксі за Фаріон приїхало в момент, коли в неї вистрілили.
Вона вийшла з хати з валізою, чекала таксі. І тут таке сталося. Чую: бабах! Дивлюсь, а він втік, побіг туди в тунель. За будинок, поза будинок, туди на Варшавську. А вона лежить. Все. Якраз машина приїхала та дзвонить, а тут вона вже лежить. Слухавки не підніме,
Парастас за Іриною Фаріон, розпочнеться в неділю, 21 липня о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Попрощатися із мовознавицею можна буде до 22:00 в храмі.
Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Ірину Фаріон поховають неподалік могили Володимира Івасюка.
Президент Зеленський заслухав доповіді щодо розслідування вбивства та заявив, що до розслідування залучені всі необхідні сили Національної поліції та СБУ для пошуку злочинця.
Правоохоронці відпрацьовують камери спостереження, опитують свідків і розглядають всі версії, включно з можливістю, що вбивство може мати зв'язок з Росією.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що сьогодні будуть визначати місце та час поховання Ірини Фаріон.
Це шок для громади. Я не пригадую, що у Львові щось подібне було взагалі останніми роками чи десятиліттями. Львів завжди був достатньо мирним містом. Інколи бандити між собою з'ясовували відносини, але щоб нападати на беззбройну жінку, громадську діячку, такого не було давно,
У МВС розповіли, чи зверталася Ірина Фаріон напередодні нападу щодо погроз у свій бік.
Не було таких звернень, але ми аналізуємо, Служба безпеки аналізує всі її останні виступи, де виступала, що говорила й так далі, для того, щоб відпрацювати такі версії,
Він додав, що замах міг бути скоєний на замовлення російських спецслужб. Цю версію будуть також перевіряти.
У мережі повідомляли, що під будинком Ірини Фаріон близько 2 – 3 тижнів постійно сидів молодий чоловік. Сусіди припускають, що саме він може бути причетним до злочину.
За словами Ігоря Клименка, станом на 01:00 20 липня про чоловіка, якого бачили сусіди біля будинку, наразі нічого не відомо. Наразі поліція перевіряє усі версії.
Ми дійсно можемо підтвердити, що ця людина, яку ви бачили у мережі, дійсно протягом кількох днів була в цьому одязі біля будинку Ірини Фаріон,
Водночас міністр додав, що через відключення світла зупинялася робота камер відеоспостереження, що ускладнює пошуки потенційного вбивці.
Ігор Клименко поспілкувався з журналістами у Львові. Він розповів про хід розслідування вбивства Ірини Фаріон. Основне із його заяв:
У поліції повідомили, що злочин перекваліфіковано на частину 1 статті 115 – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника,
Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що серце Ірини Фаріон не витримало й зупинилося після перенесеної операції.
На жаль, попри усі зусилля медиків, попри усі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла,
Мовознавиця поступила з важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Медики відразу почали проводити операцію, а потім – перевели у реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце Ірини Фаріон не витримало.
"На жаль, у цій ситуації медицина буде безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріон", – додала Матолінець.
Медики про смерть Ірини Фаріон: дивіться відео
Мер Львова Андрій Садовий прокоментував смерть Ірини Фаріон.Він наголосив, що медики робили усе можливе, однак поранення були несумісними з життям.
Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти!
Він також додав, що замовник має бути відомим і понести повну відповідальність.
На жаль, попри усі зусилля медиків, серце Ірини Фаріон не витримало й вона померла у лікарні. Лікарі констатували смерть близько о 23:25.
Керівник анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що Ірина Фаріон у критичному стані.
Стан – критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Пацієнтці станом на зараз проведено операцію,
Головне про стан Ірини Фаріон: дивіться відео
Сусіди розповіли в коментарі ЗМІ, що нападник стежив за Іриною Фаріон близько 2 – 3 тижнів. Так, жителі будинку помічали чоловіка, який сидів з ранку до вечора біля будинку.
Сусіди розповіли, як нападник стежив за Фаріон: дивіться відео
У Львові поліція ввела в дію оперативний план "Перехоплення" і перевіряє транспорт на виїздах з міста.
Розташована вулиця Масарика в Шевченківському районі Львова, а саме – у місцевості Клепарів, де є чимало житлових багатоповерхових будинків.
На вулиці Масарика скоїли замах на вбивство Фаріон: дивіться відео з телеграм-каналів
На місце події, де стріляли у Фаріон, прибула поліція: дивіться відео Суспільного
На кадрах, що публікують користувачі у мережі, на місці події видно чимало автомобілів. Невідомий відкрив вогонь просто-таки буля житлової багатоповерхівки. Неподалік – дитячий майданчик.
Керівник ОВА Максим Козицький зазначив, що потерпіла у важкому стані й перебуває у реанімації.
На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу,
Глава Львівської ОВА наголосив, що має бути справедливе покарання за скоєне щодо нападника.
Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоров'я пані Ірини! Медики роблять все можливе,
Він наголосив, що наразі головне – врятувати життя та знайти зловмисника!
Глава МВС Ігор Клименко заявив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини,
Клименко зазначив, що якщо у громадян є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, то треба повідомляти поліцію. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені
Володимир Зеленський заявив, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають йому щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.
"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ залучені, щоб встановити обставини цього злочину", – сказав президент.
Він також наголосив, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.
Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність,
Джерела 24 Каналу повідомляють, що Ірина Фаріон у важкому стані. Потерпілій також надають допомогу медики.
Близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Наразі вона перебуває в реанімації. Стан важкий,
Зазначають, що з огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати не можуть.
В поліції Львівщини розповіли, що 19 липня, о 19:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.
Правоохоронці встановили особу пораненої 60-річної львів'янки. Її було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови,
Поліцейські зазначили, що у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.
"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця", – наголосили у поліції.
У львівських ЗМІ та телеграм-каналах з'явилася інформація, що в українську мовознавицю Ірину Фаріон стріляли на вулиці Масарика у Львові.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що чоловік, який стріляв, був у рукавичках. А зброя була без глушника. Також вони пишуть, що сусіди останнім часом часто бачили на лавці біля будинку невідомого чоловіка в капелюсі.