Фаріон померла у лікарні, поліція шукає нападника: все, що відомо про стрілянину у Львові

У Львові увечері 19 липня було скоєно замах на українську мовознавицю Ірину Фаріон. Внаслідок цього жінку госпіталізували до лікарні у критичному стані. Медицина виявилася безсилою та перед опівніччю вона померла.

Нападника, який стріляв у Ірину Фаріон, наразі активно шукає поліція. Головне про вбивство Ірини Фаріон – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про стрілянину в Ірину Фаріон

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