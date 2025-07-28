Ваша техніка горітиме щодоби, – Федоренко відреагував на спробу замаху на командирів СБС

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про спробу замаху на себе та інших командирів СБС, яка сталась 25 липня. Однак ворогу це вдалось втілити свій план.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що росіянам сильно докучають українські БпЛА на фронті. Українські підрозділи готові продовжувати відповідати окупантам.

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Федоренко відреагував на спробу замаху на командирів Сил безпілотних систем

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" зазначив, що кожну 4 російську ціль на полі бою знищують українські дрони. Тому противник хоче знищити усіх, хто причетний до його основної загрози. Зокрема, це сам командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" та командири полків безпілотних систем, як Федоренко.

Противник полює. Наприклад, тішився, коли скинув КАБ "Ахілессу" на "голову" в Куп'янську. Однак ми перебуваємо до противника ближче, ніж він може собі уявити. Ми вам (росіянам – 24 Канал) не по зубах. Ваші командні пункти, ваша жива сила і техніка горітиме щодоби. А після війни ми ліквідуємо тих, хто тероризує мирне населення. Всьому свій час,

– наголосив він.

Федоренко пояснив, що ворог міг визначити ймовірне розташування командирів. Однак українські спецслужби вчасно їх попередили і вони залишили цю локацію. Противнику не вдалось реалізувати свій намір.

Він додав, що в будь-якому випадку, якщо командир гине чи отримує поранення, а його люди продовжують якісно виконувати свої завдання та набирають оборонні спроможності, його можна вважати хорошим лідером. Адже він зміг організувати надійну роботу. Саме так відбувається у полку "Ахіллес".

Навіть, якщо противник досягне своєї цілі щодо мене, підрозділ буде давати жару стільки, скільки буде потрібно,

– додав Федоренко.

Нагадаймо, що крім "Мадяра" та Федоренка, серед командирів, на яких росіяни готували замах, були Земляк ("Фенікс"), Кирило Кирилович ("К-2"), КЛІМА ("Птахи Мадяра") та Хасан ("Рарог").