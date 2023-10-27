Замах на Царьова: у Путіна вперше відреагували на стрілянину
В окупованому Криму на зрадника України Олега Царьова нібито скоїли замах. На інформацію офіційно відреагували в Путіна.
Дмітрій Пєсков, прессекретар президента Росії, вирішив не коментувати замах, що стався в Криму на Царьова, пише 24 Канал. Висловлювання Пєскова поширили російські пропагандисти.
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Пєсков пояснив, що поки що не має інформації про замах на Царьова. Інших деталей прихвостень Путіна не озвучив.
Царьов втратив багато крові й перебуває у реанімації
27 жовтня у мережі з'явилася інформація, що близько опівночі до будинку Царьова в окупованому Криму приїжджали швидка та поліція. Територію довкола санаторію, де живе сепаратист, оточили силовики.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Царьов отримав вогнепальні поранення.
Згодом російські пропагандисти підтвердили інформацію, що в Царьова стріляли. Зрадник перебуває у реанімації у дуже важкому стані. До лікарні він нібито потрапив з двома вогнепальними пораненнями.
Депутатка Держдуми Яна Лантратова повідомила, що колишньому нардепу роблять операцію.
На момент прибуття швидкої Царьов був непритомним. Він втратив велику кількість крові. Хто стріляв у зрадника України – поки не відомо.
Що відомо про Царьова
- Олег Царьов був народним депутатом від "Партії регіонів" IV-VII скликань і голосував за диктаторські закони 16 січня. Він сепаратист та пропагандист, який оголошений у розшук. Також Царьов українофоб та проросійський політик.
- СБУ у 2023 році оголосила Царьову, який переховується у Росії, підозру в державній зраді. Він співпрацював з керівництвом міноборони Росії після початку повномасштабного вторгнення.
- Шевченківський райсуд Києва визнав винним Царьова у публічних закликах до умисних дій для зміни території та державного кордону України, а також повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ.
- Царьову повідомили ще одну підозру через те, що він звернувся до мера Кривого Рогу Олександра Вілкула з пропозицією здати місто російським окупантам.