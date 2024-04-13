"Не перша і не остання спроба": Прокудін прокоментував замах на своє життя

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що 10 квітня вдалося запобігти замаху на життя голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Як заявив посадовець, це була не перша спроба й, вочевидь, не остання.

Про це він повідомив у зверненні, яке опублікував у своєму телеграм-каналі. Він також подякував СБУ, яка провела вдалу спецоперацію й запобігла замаху на його життя, передає 24 Канал.

Важливо Росія поширює ІПСО про "наступ" на правий берег Херсонщини: чому це далеко від реальності

"Небезпека у прифронтовому місті – це буденність"

У зверненні Прокудін підтвердив, що дійсно 10 квітня була спроба замаху на його життя. Голова Херсонської ОВА додав, що це не перша й, мабуть, не остання спроба замаху на його життя. Прокудін додав, що не став про це говорити, адже знав, на що йшов, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні.

Щодня на Херсонщині від російських атак гинуть та страждають цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші. І це (постійні обстріли – 24 Канал) – наша буденність,

– заявив Прокудін.

Голова Херсонської ОВА також подякував Службі безпеки України за успішно проведено спецоперацію. У підсумку Прокудін наголосив, що найголовніше в цій ситуації – викриття ще одного колаборанта.

Прокудін прокоментував спробу замаху: дивіться відео

Замах на Прокудіна: що відомо