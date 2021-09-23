Замах на Шефіра: набої, якими стріляли у помічника Зеленського, продавалися 6 років тому

Набої , якими обстріляли автомобіль Сергія Шефіра, були з обмеженої партії. Їх завезли з Угорщини та продавали в одному з магазинів Львова як спортивні.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела, наближені до збройного бізнесу.

Читайте також Прочісують понад 400 гектарів: на Київщині тривають пошуки причетних до замаху на Шефіра

Це з партії набоїв 7,62 на 39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожну гільзу було промарковано для визначення набою як спортивного,

– зазначив представник ЗМІ.

"Клеймо SM – це Sport Munition, вони надійшли у продаж років шість тому у магазин "Золотий фазан", якого наразі немає у Львові. Ці набої продавали як цивільні спортивні, із застереженням для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", – продовжив він.

Набої є звичайними

Юрій Бутусов зауважив, що набої є звичайними армійськими з кулею зі сталевим сердечником виробництва Німеччини.

Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен набій, щоб назвати спортивними (ймовірно, для обходу якогось свого внутрішнього правила обігу), після чого якийсь комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обігу. Це продавали у магазині під дозвіл. Партія була обмежена, нових постачань, наскільки мені відомо, не було,

– додав журналіст.

Напад на автомобіль Шефіра: коротко

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що 22 вересня знайшли 2 десятки відстріляних гільз , що залишив стрілець на місці злочину.

Текст публікації Юрія Бутусова:

Вбивця, який стріляв по Шефіру, залишив цінні докази – набої продали під дозволом у магазині. Вчора МВС опублікувало фото куль, які використовував вбивця. У МВС їх назвали "спеціальними", а їхній пошук може призвести до сліду і дозволити з'ясувати постачальників

Джерела Цензор.НЕТ, близько до стрілецького бізнесу, дала інформацію про походження патронів вбивці, який обстріляв автомобіль Сергія Шефіра, щоб допомогти слідству.

"Це з партії 7,62х36 набоїв, ввезених в Україну з Угорщини, де кожен снаряд був позначений для ідентифікації патронів як спортивних. Бренд SM – Sport Munition, вони надійшли у продаж 6 років тому в даний час неіснуючому магазині Золотий Фазан у Львові. Ці патрони були продані як цивільні види спорту, з бронюванням, які для використання тільки на відрізку, а не на полюванні.

Як вони це змогли зробити – незрозуміло, але ні до, ні після, ніхто не робив цієї хитрості. Але це обмежена партія.

Самі боєприпаси – не спец, а звичайна армія з кулею ПС, виробництва ГДР. Угорці купили їх, розпакували з армійського контейнера, записували кожен набій, щоб назвати їх спортивними (мабуть, щоб обійти частину свого внутрішнього правила обороту), після чого якийсь комерційний чоловік встиг імпортувати їх в Україну і засвідчити на цивільні обороти. Це було продано в магазині під дозволом. Партія була обмежена, нових запасів, наскільки мені відомо, не існувало".

Індивідуальна деталь. Вбивця використовував боєприпаси, які продавали комерційний товар, походження якого, очевидно, здається, важче визначити. А набої взагалі можуть бути цікавим ланцюгом. Кількість їх власників не така велика, а при пошуку будь-якого патрона або використанні такого патрона тепер можна дати підказку ймовірному вбивці та його спільникам. Цікава стежка.