Замах на Шефіра: правоохоронці прочесали 430 гектарів лісу – зброї не знайшли

Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра силовики оглянули 430 гектарів лісу на Київщині. Однак зброї там не знайшли.

Глава Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський нагадав, що вже 10 день триває розслідування замаху на вбивство Шефіра.

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Попередні результати розслідування замаху на Шефіра

Правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу неподалік місця злочину. Зброю поки що не вдалося знайти.

Однак розслідування триває. Сподіваюся, незабаром будуть результати,

– наголосив Монастирський.

Крім того, глава МВС додав, що правоохоронці вивчають відеозаписи з приватних відеокамер.

Він повідомив, що відомство обговорюватиме питання відеоспостереження. Адже якби всі камери були під'єднанні до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше.

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