Загроза буде і після війни: як Україні запобігати замахам на активістів
- На активіста Сергія Стерненка скоїли замах, нападницю затримали завдяки швидкій реакції працівника СБУ.
- Політолог Валентин Гладких зазначив, що загроза замахів на активістів залишиться навіть після війни, для їх запобігання потрібен комплексний підхід.
- СБУ ефективно протидіє замахам, але боротьба зі злочинністю та посилення спецслужб залишаються актуальними.
На активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли замах, нападницю вдалося затримати. Це не перший випадок тиску на відомих громадських діячів і, на жаль, намагання росіян здійснити подібні замахи – продовжаться.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, додавши, що їхня ефективність залежатиме від дій інших уповноважених людей. У ситуації зі Стерненком Служба безпеки відпрацювала дуже добре.
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Потрібен цілий комплекс дій
Неодноразово з'являлася інформація про спроби замаху на президента, відомих активістів, військових. Відомо, що СБУ запобігла низці терористичних актів, які планували здійснити у місцях скупчення людей.
Перелік осіб, які можуть стати об'єктами замаху, досить великий. Для того, щоб запобігти цьому, потрібен комплексний підхід, починаючи від агентури, контррозвідки,
– сказав політолог.
Не останню роль має відігравати боротьба зі злочинністю. На жаль, залишаються люди, для яких замовні вбивства є нібито виправданим кроком. Так вони хочуть заробити гроші, інколи, задовольняють свої ідеологічні мотиви.
"Я думаю, це лише "перші промінці". Не варто думати, що росіяни припинять цю практику. У мене є прогноз, що це продовжиться навіть після завершення війни", – додав Валентин Гладких.
Отже, актуальність посилення спецслужб, правоохоронних органів ще довго залишатиметься.
Нагадаємо, на активіста Сергія Стерненка 1 травня 2025 року скоїли замах. У нього вистрілила жінка, коли він виходив з будинку. Завдяки швидкій реакції працівника СБУ нападницю вдалося затримати. Сам активіст поранений, але його життю нічого не загрожує.