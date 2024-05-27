Діє в тіні: ГУР звинувачує в організації замаху на топпосадовців "вовкодава Путіна", – ЗМІ

У травні СБУ затримала двох полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію Росії. Адже мережа агентів ворожого ФСБ готувала вбивство Володимира Зеленського, Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Архітектором нової агресивної стратегії ФСБ вважають Сєргєя Корольова – заступника очільника ворожого відомства. Саме він є фаворитом диктатора Путіна.

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Що відомо про "вовкодава Путіна"

Видання написало, що Корольов має глибокі зв'язки з російською мафією.

У досьє, яке Головне управління розвідки України надало на Корольова, мовиться, що його називають "вовкодавом Путіна". Адже він займається тим, що:

збирає інформацію про інших членів російського уряду,

усуває потенційних конкурентів.

Народився він у Киргизстані, йому орієнтовно 60 років. Заступник очільника ФСБ переконаний, що краще працювати в тіні.

Саме Сєргєя Корольова ГУР звинувачує в організації останнього замаху як подарунка Путіну напередодні 9 травня. Служба безпеки України раніше пояснювала, що замах схвалив та координував особисто директор ФСБ Алєксандр Бортніков.

"Вони перейшли від спроб вербування агентів спецслужб до підготовки терактів, диверсій і вбивств, намагаючись створити проросійський "рух опору" (в Україні – 24 Канал)", – розповів контррозвідник.

В СБУ зазначали, що:

насправді ніякого проросійського руху в сьогоднішній Україні немає;

вже викрили орієнтовно 2,5 тисячі російських агентів в Україні;

російські спецслужби дуже потужні, проте наразі СБУ їх переграє.

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Що відомо про Корольова

У травні 2024 року британське видання The independent написало, що Сєргєй Корольов став головним гравцем в ієрархії ФСБ. Західні держави звинувачують російського посадовця у:

активній участі у вторгненні в Україну,

проведенні реформ у розвідці, які підвищили її ефективність,

ймовірній причетності до підготовки замаху на Володимира Зеленського, який мали організувати два офіцери Управління державної охорони (УДО). Потенційними цілями ФСБ були також глава Головного управління розвідки та очільник СБУ Василь Малюк.

Іноземні журналісти припустили, що Корольов міг бути протеже Анатолія Сердюкова, міністра оборони Росії у 2007 – 2012 році. Він як спецрадник міноборони курував ГРУ, російську військову розвідку, вважається засновником Сил спеціальних операцій та Управління спеціальних операцій.

До речі, його зростання у ФСБ збіглось зі смертю міністра з надзвичайних ситуацій Росії Євгєнія Зінічева, який претендував на посаду, проте загинув за загадкових обставин, упавши зі скелі.

Сєргєя Корольова пов'язують з російською мафією тому, що:

у 2004 році поліція заявила про його підозрілі зв'язки з Олєгом Маковозом, ватажком "банди братів", яка займалася розбоями, вимаганням і замовними вбивствами. Заступник очільника ФСБ переконував, що Маковоз був цінним інформатором;

у 2007 році поліція Іспанії таємно записала розмову Корольова з Геннадієм Петровим, ватажком тамбовського кримінального угрупування. Тоді Корольов за вказівкою угрупування допомагав просувати людей на керівні посади в російських правоохоронних органах;

у 2018 році – російський кримінальний авторитет Аслан Гагієв, якого затримала поліція Австрії, засвідчив у суді, що з Росії йому допоміг виїхати Корольов.

Російське видання "Важние истории" писало, що кар'єра Корольова склалась, завдяки другу його батька – експрем'єр-міністрові Росії Віктору Зубкову, який був старим знайомим Путіна. Перед смертю батько Корольова нібито попросив приглядіти за сином. Тож Корольов почав просуватись по кар'єрі з приходом до влади Путіна та просуванням самого Зубкова.