Підозрюваний у замаху на Трампа постав перед федеральним судом: є "ризик втечі"

Напередодні у штабі кандидата у президенти США від Республіканської партії заявили, що поблизу Дональда Трампа стріляли. Наразі підозрюваний постав перед федеральним судом.

Про це пише CNN сьогодні, 16 вересня, йдеться про 58-річного Раяна Веслі Рута. Зауважимо, що станом на зараз кандидат у президенти США перебуває у безпеці.

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Підозрюваний у замаху на Трампа постав перед судом

Згідно з оприлюдненою інформацією, Рут не зміг дозволити собі власного адвоката та заявив, що не має коштів на рахунках. За словами підозрюваного, до арешту він заробляв близько 3 тисяч доларів у місяць, однак не мав майна, за винятком двох вантажівок на Гаваях.

Обвинувач Адам МакМайкл зазначив, що прокуратура буде просити про тримання під вартою до судового розгляду, через нібито "ризик втечі підозрюваного". Наразі Раяну Веслі Руту, якого підозрюють у замаху на експрезидента США, пред’явили обвинувачення за двома пунктами.

Йдеться про володіння вогнепальною зброєю як раніше засуджений та володіння вогнепальною зброєю зі стертим серійним номером. Це початкові звинувачення, ймовірно, йому будуть пред'явлені й також інші.

До слова, інцидент зі стріляниною розслідують, як можливу спробу замаху на колишнього президента. Стрілянина сталась вчора, 15 вересня, коли Трамп грав у гольф – нападник був орієнтовно за 300 метрів від нього. Журналісти встановили, що чоловік у соцмережах активно висловлював підтримку Україні та критикував Трампа.