Вперше за багато років: Байден зателефонував Трампу після замаху

У Пенсильванії 13 липня стався замах на кандидата в президенти Дональда Трампа. Після цього вперше за багато років до нього зателефонував чинний лідер США, Джозеф Байден.

У Білому домі раніше охарактеризували розмову, яка відбулась між опонентами як "хорошу, коротку та шанобливу". Водночас у ЗМІ зазначають, що після цього інциденту передвиборчі кампанії неначе "стихли".

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Така розмова сталась вперше за багато років

Стало відомо, що Байден та Трамп мали розмову у проміжку між 8:15 та 10:30. Чинний президент хотів дізнатись, чи в порядку Трамп та наскільки серйозно він поранений.

Водночас ця подія змінила розклад президента. У нього було заплановано інтерв'ю у понеділок 15 липня, однак його перенесли. Журналісти відзначили, що Байден міг використати цю ситуацію та завдати удару, однак він, вочевидь, вирішив, що зараз не час для цього.

Вони також сказали, що від моменту замаху кампанії обох кандидатів ніби "притихли".

Внаслідок замаху на Дональда Трампа є постраждалі й жертва.

Серед травмованих є ті, хто перебуває у важкому стані у лікарнях. Замах на Дональда Трампа вже розслідують американські правоохоронці.