Чув голоси з наказом убити Трампа: біля Білого дому схопили озброєного чоловіка

Секретна служба США затримала біля Білого дому озброєного нелегального мігранта з Венесуели. Чоловік заявив правоохоронцям, що приїхав до Вашингтона вбити президента за наказом голосів у голові.

Про це пише AP.

Деталі затримання підозрюваного

За даними Міністерства внутрішньої безпеки, інцидент розгорнувся ввечері 5 листопада, коли співробітники Секретної служби звернули увагу на водія припаркованого автомобіля. Його поведінка здалася їм "підозрілою". Під час огляду машини правоохоронці виявили три одиниці вогнепальної зброї та десятки бойових набоїв.

Подальша перевірка встановила, що сам транспортний засіб значився як викрадений.

Підозрюваним виявився Ронні Йордрікс Гуаніпа Чрінос – громадянин Венесуели, який нелегально перетнув кордон США через штат Техас у березні 2024 року.

Наразі затриманому висунули звинувачення. До судового розгляду справи він перебуває під вартою Служби маршалів США.

У Білому домі подію не коментували, переадресувавши журналістів до Міністерства внутрішньої безпеки та Секретної служби.

Спроби замахів траплялися і раніше

Нагадаємо, загрози життю Трампа виникають не вперше. Зокрема, 26 квітня під час президентської вечері з журналістами в готелі Washington Hilton озброєний чоловік подолав пропускний пункт і відкрив вогонь, після чого американського лідера евакуювали з приміщення.

Один із офіцерів охорони тоді дістав поранення, проте вижив завдяки бронежилету. Нападником виявився 31-річний учитель Коул Аллен, який згодом зізнався у намірі розстріляти посадовців адміністрації.