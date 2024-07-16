Трамп вперше після замаху з'явився на публічному заході з перев'язаним вухом

15 липня Дональд Трамп взяв участь у з'їзді Республіканської партії. Американський політик прибув на захід з перебинтованим вухом.

Як стверджував сам кандидат у президенти США, під час замаху 14 липня від смерті його врятував поворот голови. Куля, яка мала б влучити у голову політика, прошила верхню частину правого вуха.

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Трамп у новому амплуа

У місті Мілвокі, штаті Вісконсин, на з'їзді Республіканської партії Трампа офіційно оголосили кандидатом у президенти.

Під час виступу політика його прихильники скандували "Бій! Бій! Бій". Така підтримка розчулила експрезидента США.

Зазначимо, що це його перший публічний виступ після пережитого замаху, про який нагадувала перев'язка на правому вусі політика.

Який вигляд має Трамп після замаху / Фото / ScooterCasterNY / скріни з відео

Трамп показався на людях: дивіться відео

Аби уникнути повторення подібного, у Мілвокі перед початком республіканського заходу посилили охорону.

Нагадаємо, що у Трампа стріляли під час його передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Тоді 20-річний Томас Крукс встиг зробити кілька пострілів, перш, ніж його ліквідував снайпер. Внаслідок стрілянини загинув 50-річний пожежник, який брав участь у мітингу. Ще дві людини отримали серйозні поранення.