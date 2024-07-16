США мали розвіддані про намір Ірану вбити Трампа, пише CNN: чи є тут зв'язок із Круксом

У Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії. Влада США нібито мала розвіддані про намір Ірану вбити 45-го президента, втім, зв'язку стрільця Томаса Крукса з цим не виявили.

Про це журналістам повідомили кілька проінформованих джерел. Також зазначили, що останніми тижнями Секретна служба посилила охорону навколо Трампа.

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Влада США мала розвіддані про намір Ірану вбити Трампа

Джерела стверджують, що немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у Трампа на мітингу в суботу, був пов'язаний з цією змовою.

Представник національної безпеки США на умовах анонімності, що Секретна служба та кампанія колишнього президента були поінформовані про загрозу перед мітингом у Пенсільванії.

Рада нацбезпеки безпосередньо зв'язався з Секретною службою США на високому рівні, щоб бути абсолютно впевненими, що вони продовжують відстежувати останні звіти. Секретна служба поділилася цією інформацією з керівником групи, і кампанія Трампа була поінформована про загрозу, що розвивається,

– зазначив посадовець.

Також, за словами джерела, у відповідь на зростання загрози, Секретна служба виділила ресурси та активи для захисту Трампа. Усе це було напередодні суботи.

Кампанія Трампа не розголошувала, чи була повідомлена про загрозу з боку Ірану.

Ми не коментуємо деталі безпеки президента Трампа. З усіма запитаннями слід звертатися до Секретної служби США,

– йдеться в заяві.

До речі, Секретна служба неодноразово попереджала кампанію Дональда Трампа про ризики проведення мітингів на відкритому повітрі.

Постійне представництво Ісламської Республіки Іран при ООН заперечило наявність змови Ірану з метою вбити Трампа.

Ці звинувачення є необґрунтованими та зловмисними. З точки Ісламської Республіки Іран, Трамп є злочинцем, який має бути притягнутий до відповідальності та покараний у суді за наказ про вбивство генерала Сулеймані. Іран обрав законний шлях, щоб притягнути його до відповідальності,

— сказав представник.