Республіканець з Пенсильванії: ЗМІ розповіли про 20-річного хлопця, що стріляв у Трампа

Федеральне бюро розслідувань заявило, що стрілянину на виступі Трампа відкрив 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, що у штаті Пенсільванія. Його підозрюють в причетності до замаху на Трампа.

Американські журналісти написали, що Крукс стріляв з даху виробничого підприємства більш ніж в 119 метрах від сцени, на якій перебував Трамп. Саме звідти він поранив Трампа у вухо, двоє (один з них стрілець) людей – загинули, ще двоє – зазнали поранень, пише 24 Канал.

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Що пишуть про 20-річного підозрюваного

Його (стрілка – 24 Канал) вбили снайпери спецслужб. Пізніше було знайдено гвинтівку AR,

– розповіло видання The New York Post.

За їхніми даними, 20-річний стрілець родом з міста Бетел-Парк, що буквально за 40 миль (орієнтовно 64 кілометри) на Південь від місця проведення мітингу в місті Батлер.

У статуті виборців штату зазначено, що Томас Метью Крукс був зареєстрований як республіканець.



Стрілець належав до республіканської партії / Скриншот The New York Post

Однак журналісти Intercept розповіли, що 20-річний республіканець 20 січня 2021 року надіслав 15 доларів ліберальному комітету політичних дій ActBlue, який підтримує Демократичну партію. Тоді Круксу було 17 років.

Для голосування як член Республіканської партії він зареєструвався у тому ж році, коли йому виповнилось 18 років.

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Видання CNN писало, що у 2022 році стрілець закінчив школу в Бетел-Парку. Його батько зателефонував журналістам видання та повідомив, що намагається зрозуміти, "що, ч*рт забирай, відбувається", проте зачекає, поки поспілкується із правоохоронними органами, перш ніж говорити про свого сина.

Наразі немає даних про те, які можуть бути мотиви Крукса.

Як відреагував Трамп

Дональд Трамп зазнав поранення у праве вухо. Проте він вже заявив, що:

дякує Секретній службі за швидку реакцію,

висловив співчуття сім'ям постраждалих (один глядач загинув, двоє – важко поранені).

Згодом 45 президент США та кандидат у президенти вперше показався на людях після замаху.