Україна може надати ключову інформацію: у Монако розповіли про розслідування замаху на Єрмолаєва

У Князівстві Монако триває розслідування справи замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Наразі немає чіткої версії щодо мотивів скоєння злочину й походження вибухівки, якою підірвали олігарха та його сім'ю.

Нові деталі у справі розповів генпрокурор Монако Стефан Тібо, передає Le Figaro.

Як просувається розслідування замаху на Єрмолаєва?

Наразі жодна з версій не є пріоритетною – ані щодо походження вибухівки, ані щодо мотиву атаки.

Слідство триває, воно може набути змін у разі, якщо українська сторона та інші країни нададуть інформацію колегам у Монако.

Ми все ще перебуваємо на етапі збору доказів: чи то щодо бомби, чи то щодо використаної вибухової речовини – це те, чого ми ще не маємо,

– пояснив Тібо.

За фактом скоєного розглядаються статті "замах на вбивство", "встановлення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром", а також "злочинна змова".

Можливий український слід у справі Тібо коментувати не став, проте зазначив, що мав тривалу відеонараду зі своїм колегою з Києва.

Генпрокурор Монако також поінформував про стан здоров'я постраждалих. Усі вони – Вадим Єрмолаєв, його дружина та син – досі перебувають у лікарнях. Хлопця вдалося допитати, жінка перебуває в критичному стані. Сам Єрмолаєв же нещодавно прийшов до тями, проте він ще не може давати свідчення.

Як Україна може бути пов'язана із замахом на олігарха?

У медіа спочатку писали про ймовірну причетність до справи СБУ. Не виключали навіть версії про незаконні дніпровські кол-центри.

Пізніше стали відомі нові подробиці. Підозру в закладанні вибухівки отримала українка Анастасія Березовська – її оголосили в міжнародний розшук.

Однак 6 липня тіло жінки знайшли під Києвом. Після цього заарештували двох підозрюваних у вбивстві Березовської – ними виявилися експоліціянт Віталій Жикович і співробітник ГУР Владислав Реута. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави.