Воював на фронті до 2025-го: нові деталі про військового, який готував вбивство Юсова

8 червня стало відомо, що колишнього військового затримали за підготовку вбивства заступника голови Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. Підозрюваний воював на фронті, а потім за станом здоров'я покинув службу.

Про це розповів заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

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Що відомо про військового, який готував замах на Юсова?

Завербований росіянами чоловік захищав Україну на фронті до 2025 року.

А далі вже за станом здоров'я полишив службу у ЗСУ і мав намір отримати інвалідність і таким чином виїхати за кордон. Хочу сказати, що ми бачимо, що для спецслужб Росії на сьогодні немає перепон. Вони можуть вербувати навіть колишніх військових, це вже не кажучи про, наприклад, наркозалежних осіб,

– зауважив Нєбитов.

Правоохоронці уже провели одночасно понад 20 обшуків та вилучили речові докази у справі.

Наразі затримано лише одного фігуранта, але чітко зафіксовано його контакти з іншими особами, яких він хотів залучити до злочину проти Юсова.

"Надалі будемо у ході розслідування і легалізації НСРД давати оцінки іншим учасникам цієї групи", – додав заступник голови Національної поліції.

Як раніше повідомлялося, підозрюваному 38 років, він мешканець Києва. Чоловік раніше мав судимість за майнові злочини.

Він збирав інформацію про маршрути пересування, місце проживання та графік роботи Юсова. За ліквідацію росіяни обіцяли 100 тисяч доларів, з яких 10 тисяч уже виплатили як аванс.

Сам Юсова зауважив, що цей випадок – оцінка його роботи та ефективність роботи української розвідки. Від початку 2026 року – це вже другий замах на його життя. У лютому правоохоронці України та Молдови викрили злочинне угруповання, яке діяло під контролем російських спецслужб і готувало замахи на відомих українських та іноземних громадян.