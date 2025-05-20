Поляк готував замах на Зеленського: справу передали до суду, чоловіку загрожує 8 років в'язниці

Офіс Генпрокурора та СБУ разом із польськими колегами у квітні 2024 року викрили поляка Павла К., який пропонував російським спецслужбам здійснити замах на життя президента України Володимира Зеленського. Обвинувачений самостійно встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні в Україні.

У травні 2025 року польська прокуратура подала до суду обвинувальний акт проти цього громадянина. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Rzeczpospolita.

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Поляку загрожує 8 років в'язниці

Слідство знайшло докази, що чоловік був готовий діяти на користь російської військової розвідки.

Відомо, що перед обвинуваченим росіяни поставили завдання збирати та передавати інформацію щодо забезпечення безпеки аеропорту Жешув-Ясьонка.

"Ці дії мали допомогти, між іншим, у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського", – повідомив прокурор.

Дані про можливе скоєння злочину Павлом К. надійшло до Національної прокуратури з Офісу Генерального прокурора України, після чого розпочалося спільне розслідування.

Чоловіка заарештували 17 квітня 2024 року в Польщі.

Йому висунули звинувачення у готовності діяти від імені іноземної розвідувальної служби проти Республіки Польща. За це передбачається до 8 років за ґратами.