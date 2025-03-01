Не всім пощастило, – Сирський визнав втрати під час замахів на себе

Країна-агресорка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Частиною цього задуму є постійні замахи на вище політичне та військове керівництво країни. Сере бажаних цілей окупантів і головком Сирський.

Нещодавно голова СБУ Василь Малюк розповів, що загарбники готували вбивство очільника ГУР Кирила Буданова перед інавгурацією Путіна і на Великдень, але їхні плани були зірвані. В інтерв'ю для "Бомбардиру" головнокомандувач Олександр Сирський теж визнав, що неодноразово ставав мішенню для противника, передає 24 Канал.

Дивіться також Була критична ситуація, – Сирський пригадав, як втрутився у роботу командирів під Покровськом

Сирський розказав про замахи на себе

За словами головкома, протидія ворожим замахам триває постійно. Сам генерал є для росіян серйозною проблемою. "Тому, звісно, вони намагаються у будь-який спосіб мене усунути чи знищити. Це природньо", – пояснив Сирський.

У головкома поцікавилися, чи були окупанти близькі у досягненні своєї мети. Сирський визнав, що було багато ситуацій, але утримався від подробиць.

Я і мої генерали неодноразово були під різними ракетами. Завдяки Богові, напевно, ми залишаємося у живих. Хоча не всім повезло. І деякі загинули,

– поділився генерал.

Сирський уточнив, що йдеться, зокрема, й про тих, хто був поруч з ним.

До слова, Володимир Зеленський розповів про спроби його вбивства на початку вторгнення, які завершилися загибеллю людей з його офісу.