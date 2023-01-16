Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, – Independent

Росіяни намагалися захопити Україну за якісь кілька днів. Один зі способів це зробити – убити президента Володимира Зеленського. Відомо, що на нього скоїли понад 12 спроб замаху.

Про це розповідається у книзі "Боротьба за його життя: усередині Білого дому Джо Байдена". Її автор Кріс Віппл повідомив, що на Зеленського намагалися скоїти понад 10 замахів. І це лише ті, про які точно відомо.

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Путін прагнув прибрати Зеленського

Зауважимо, що директор ЦРУ перед початком повномасштабного вторгнення приїжджав до України. Ще тоді він прагнув попередити Володимира Зеленського про плани Росії вбити його. Але глава нашої держави був непохитним і вирішив не покидати її, намагаючись врятувати власне життя.

Додамо, що тоді США йшли на певний ризик. Країна ще до початку повномасштабного вторгнення повідомляла про можливий наступ. І такі дії не властиві розвідці Сполучених Штатів. Утім, у державі вирішили відповідну інформацію таки озвучувати. Хоч і існувала загроза паніки та негативних наслідків для економіки України.

У книзі автор розповів, що Байден доручив директору ЦРУ – колишньому послу США в Росії – прибути до України. Йому необхідно було надати Зеленському "точні деталі російських змов".

Це одразу привернуло увагу Зеленського, він був спантеличений, протверезився від цієї новини,

– написав він.

Тоді мовилося про плани прибрати Зеленського. Наразі українські чиновники, розповідають у виданні, повідомили про 12 окремих замахів на життя глави держави. Мовиться про епізоди з початку повномасштабного вторгнення.

Коли востаннє планували замах

На це питання раніше відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що саме в його повноваження входить попереджати главу держави про це. І, зауважив секретар РНБО, це одна з тих задач, які йому аж ніяк не приємно виконувати.

За словами Данілова, востаннє з цим до Зеленського він звертався 7 березня. Як зауважив він, на цей день окупанти планували закінчити свою так звану "спецоперацію".