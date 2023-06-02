Чи є домовленість із Росією не бити по президенту: Єрмак розставив крапки над "і"
Володимир Зеленський – той, за ким Кремль активно полював на початку повномасштабного вторгнення. На президента України здійснили чимало замахів. Але існує також версія, що є певна домовленість.
У документальному фільмі "Рік. За кадром. Офіс Президента" глава відомства відповів на питання, яке цікавить багатьох. Чи дійсно існує певна домовленість, яка передбачає недоторканість глави держави.
Читайте також Вікна виходять на ОП, – російські диверсанти винаймали квартири біля резиденції Зеленського
Реакція Єрмака красномовна
Дмитро Комаров зауважив, що час від часу з'являється інформація про певну домовленість. Мовляв, вона гарантує, що Росія не битиме по Володимиру Зеленському.
На це питання у глави ОП Андрія Єрмака була красномовна реакція. Спочатку він закотив очі, а потім важко видихнув.
Слухай… Навіть не хочу коментувати,
– додав він.
Зауважимо, що відомо про понад 10 спроб скоїти замах на Володимира Зеленського. Про це йдеться у книзі "Боротьба за його життя: усередині Білого дому Джо Байдена". У ній автор Кріс Віппл зазначив, що ця кількість – лише ті замахи, про які відомо достеменно.
На Зеленського здійснювали замахи
- Власне, про плани Росії вбити Зеленського попереджав ще директор ЦРУ Вільям Бернс. Під час свого візиту перед повномасштабним вторгненням він не лише попереджав про неминучу велику війну, а й про загрозу життю президента України.
- Попри це, Зеленський був непохитним. Він ні за яких умов не погоджувався покидати країну. І це попри те, що він розумів, що в будь-який момент його можуть убити.
- Зауважимо, що у січні 2023 року було відомо про 12 окремих замахів на життя глави держави. Цю кількість назвали українські чиновники. Власне, мовиться про епізоди лиш від початку повномасштабного вторгнення. Не виключено, що їх насправді було більше.
- Востаннє спроба здійснити замах на президента здійснювалася 7 березня 2022 року. Про неї Зеленського попередив секретар РНБО Олексій Данілов. В його обов'язки входило сповіщення про такі ризики глави держави.
- До слова, 7 березня – не випадкова дата. Просто десь до цього дня росіяни планували завершити свою так звану "спецоперацію".