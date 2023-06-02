Чи є домовленість із Росією не бити по президенту: Єрмак розставив крапки над "і"

Володимир Зеленський – той, за ким Кремль активно полював на початку повномасштабного вторгнення. На президента України здійснили чимало замахів. Але існує також версія, що є певна домовленість.

У документальному фільмі "Рік. За кадром. Офіс Президента" глава відомства відповів на питання, яке цікавить багатьох. Чи дійсно існує певна домовленість, яка передбачає недоторканість глави держави.

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Реакція Єрмака красномовна

Дмитро Комаров зауважив, що час від часу з'являється інформація про певну домовленість. Мовляв, вона гарантує, що Росія не битиме по Володимиру Зеленському.

На це питання у глави ОП Андрія Єрмака була красномовна реакція. Спочатку він закотив очі, а потім важко видихнув.

Слухай… Навіть не хочу коментувати,

– додав він.

Зауважимо, що відомо про понад 10 спроб скоїти замах на Володимира Зеленського. Про це йдеться у книзі "Боротьба за його життя: усередині Білого дому Джо Байдена". У ній автор Кріс Віппл зазначив, що ця кількість – лише ті замахи, про які відомо достеменно.

На Зеленського здійснювали замахи