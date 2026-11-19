Росія готувала вже кілька замахів на життя Володимира Зеленського. Він регулярно отримує повідомлення про можливі спроби з різних джерел.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News, передає 24 Канал.

Просять бути обачним

Відповідні дані про можливі замахи регулярно надходять від представників медіа, розвідувальних служб або безпосередньо від його особистих охоронців.

Фахівці з безпеки закликають проявляти максимальну обачність і вимагають суттєво змінювати свій щоденний розклад та посилити охорону. За їхніми словами, коригувати потрібно як денний графік, так і нічний режим, щоб залишатися в безпеці.

Попри всі попередження, він відмовляється переходити до цілковитої ізоляції. За його словами, життя у постійному страху суперечить фундаментальним цінностям, адже боротьба ведеться заради свободи.

Вони кажуть, що потрібно бути обережним. Змінити свій графік та посилити охорону. Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу,

– сказав Зеленський.

На питання, чи готовий він померти заради життя України, Зеленський відповів, що "робить те, що має робити президент".

Ми зараз на війні й розуміємо, що можемо загинути. Багато військових живуть і воюють, усвідомлюючи це. Вони борються за нашу країну, за життя наших дітей та онуків, за їхнє майбутнє,

– підкреслив Зеленський.

Додамо, Зеленський наголосив, що Штати та Китай здатні швидко зупинити війну в Україні. Для цього Вашингтону та Пекіну достатньо просто домовитися про жорсткі торговельні санкції проти Росії.